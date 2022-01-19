تثبيت حكم بسجن روبينيو 9 سنوات

أكدت المحكمة العليا في إيطاليا إدانة روبينيو، مهاجم البرازيل وميلان السابق، بالسجن تسع سنوات؛ لتورطه في اغتصاب جماعي لسيدة ألبانية عام 2013، وفقا لما أعلنه المحامي الخاص به، اليوم الأربعاء.

وأصبح الحكم نهائيا ولا يمكن تغييره.

وفي 2017 أدانت محكمة في ميلانو روبينيو وخمسة برازيليين آخرين بالاعتداء على سيدة، وأكدت محكمة للاستئناف الإدانة في 2020.

وأكد فرانكو موريتي المحامي الإيطالي لروبينيو، واسمه الكامل روبسون دي سوزا، ويعيش في البرازيل، الحكم اليوم الأربعاء، وقال لرويترز إنه ”ظالم لأقصى درجة“.

ولعب روبينيو (37 عاما) لأندية كبرى في أوروبا، هي: ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان، ووقع على عقد في 2020 للعودة لناديه الأول في البرازيل سانتوس.

لكن الاتفاق ألغي فورا؛ بسبب تهديد الرعاة بقطع العلاقات مع النادي لتعاقده مع لاعب مدان بالاغتصاب.

ومن الممكن أن تبدأ إيطاليا إجراءات الآن للمطالبة بتسليم روبينيو، عقب الحكم النهائي، رغم تمسك البرازيل بتقاليدها بعدم تسليم مواطنيها.

وقال جاكوبو نيوكي محامي روبينيو إن القضاة اعتبروا أن الاستئناف المقدم من اللاعب غير مقبول، وبالتالي فإن الحكم نهائي.

وأضاف نيوكي أن ”ما مجموعه 15 قاضيًا إيطاليًا يعتبرون الاتهامات مثبتة على نطاق واسع. نتمنى أن تنفذ البرازيل الحكم“.

واضطر روبينيو لفسخ عقده مع نادي سانتوس البرازيلي، في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانته.

ولم يحضر روبينيو، لاعب سانتوس وريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان السابق، أيا من جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية.

قرار سانتوس

وفي أكتوبر الماضي، أعلن سانتوس تراجعه عن ضم روبينيو.

وأوضح النادي في بيان: ”يعلن سانتوس وروبينيو أنهما اتفقا على فسخ العقد المبرم بينهما في 10 أكتوبر، كي يتمكن اللاعب من التركيز على القضية الجارية في إيطاليا“.

وأعرب روبينيو عن حزنه لفسخ التعاقد، وأكد أن هدفه ”كان دوما مساعدة سانتوس“، وأضاف: ”إذا كنت أسبب الضيق بأي صورة، فمن الأفضل أن أغادر وأركز على شؤوني الشخصية. سأثبت براءتي للجمهور ولكل من يحبونني“.

وانتقل روبينيو من سانتوس إلى ريال مدريد مقابل 24 مليون يورو صيف عام 2005، وانتقل من النادي الملكي إلى مانشستر سيتي صيف 2008 مقابل 43 مليون يورو، قبل أن يتنقل بين سانتوس، وميلان، وأتلتيكو مينيرو، وجوانجزو إيفرغراند، وإسطنبول باشاك شهير، وسيفاس سبور.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن روبينيو لعب 144 مباراة مع ميلان، و137 مباراة مع ريال مدريد، و74 مباراة مع أتلتيكو مينير، و61 مباراة مع سانتوس، و53 مباراة مع مانشستر سيتي، مقابل 43 مباراة مع إسطنبول باشاك شهير، و30 مباراة مع سيفاش، و10 مباريات فقط مع جوانجزو إيفرغراند.