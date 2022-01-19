مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.. من هي برونا بيانكاردي صديقة نيمار الجديدة؟

ظهر النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي مؤخرا رفقة مواطنته برونا بيانكاردي في ملعب حديقة الأمراء في باريس حيث شاهدت بجواره لقاء فريقه أمام ستاد بريست في الدوري الفرنسي.

ورغم كون أخبار علاقاته النسائية الجديدة تبقى مجرد شائعات لكن ظهوره الأخير رفقة مواطنته في ملعب حديقة الأمراء وفي بعض الصور أصبح يثير الشكوك حول وجود علاقة رسمية بين الثنائي ويبقى فقط التأكيد من طرفهما.

برونا بيانكاردي البالغة 27 سنة إحدى المؤثرات البرازيليات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتبر من محيط النجم البرازيلي نيمار والتقى بها الصيف الماضي في البرازيل.

تمكن مجموعة من “ الباباراتزي “ من التقاط صور للثنائي في يخت في شواطئ جزيرة إيبيزا الإسبانية، كما التقطت صور خلال عشاء جمع الثنائي مع ميسي وزوجته أنتونيلا.

كما احتفل نيمار رفقة صديقته برونا بيانكاردي بأعياد الميلاد ورأس السنة في إقامته بساو باولو البرازيلية.

المؤثرة البرازيلي البالغة 27 سنة في مجال الموضة والجمال تملك 600 ألف متابع على أنستغرام وأكدت أنها عزباء خلال لقاء مع متابعيها أجابت من خلاله على عدة أسئلة تتعلق بحياتها وعملها.

ولم تمر علاقتها بالنجم البرازيلي نيمار دون متابعة على المواقع الاجتماعية، حيث أنشأ المعجبون عدة صفحات على المواقع الاجتماعية لمتابعة كل دليل على وجود علاقة عاطفية تجمع النجم البرازيلي وبرونا بينكاردي.

وكان النجم البرازيلي على علاقة سابقا مع مواطنته برونا ماركيزين وهي العلاقة التي استمرت 6 سنوات قبل أن تنتهي دون خلافات كبيرة علنية بين الطرفين والظاهر أن نيمار اختار نفس الاسم برونا لعلاقته الجديدة لكن برونا بينكاردي.

وأكد نيمار على رغبته في أن يكون أبًا مرة أخرى إذ له ابن يبلغ 10 سنوات “ دافي “ من علاقة سابقة وقال: ”لدي مسيرة جيدة كلاعب لكن على المستوى الشخصي أرغب في أن أكون أبا مرة أخرى لطفلين ليصبح لابني أخوة“.