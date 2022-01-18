الصحف الرياضية: ميلان يعطي الإنتر قبلة الحياة.. باريس تقول لا لديوكوفيتش.. ليفاندوفسكي الأفضل

شكل فوز البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسبانية أليكسيا بوتيلاس بجائزة أفضل لاعب ولاعبة في العالم بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهزيمة ميلان في ملعبه أمام سبيزيا، وتهديد رولان غاروس بمنع مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمباريات كأس إيطاليا ومصير بوردو وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي وعودة بول بوغبا لتدريبات مانشستر يونايتد وعرض إريكسون على برينتفورد وأزمة لقاء آرسنال وتوتنهام وإصابة صامويل أومتيتي وغضب إدارة يوفنتوس من باولو ديبالا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسبانية ألكسيا بوتيلاس لاعبة برشلونة بجائزة “ ذا بيست “ لأفضل لاعبة في العالم، وليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب وكتبت: ”أليكسيا هي ذا بيست“ و ”ليفاندوفسكي يفوز بالجائزة أمام ميسي“.

كما اهتمت الصحيفة بريال مدريد الفائز بكأس السوبر الإسباني وكتبت: ”دعنا نذهب من أجل كل الألقاب“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز لاعبة برشلونة الإسبانية أليكسيا بوتيلاس بجائزة أفضل لاعبة في العالم بحسب الفيفا وكتبت:“ أنت الأفضل“ وأيضا عن فوز ليفاندوفسكي كتبت: ”مهاجم بايرن ميونخ يفوز بالجائزة على حساب ميسي“.

الصحيفة تحدثت عن إصابة مدافع برشلونة صامويل أومتيتي وكتبت: ”أومتيتي إلى غرفة العمليات“.

الصحيفة اهتمت بالبلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد ومصير مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة رولان غاروس للتنس وكتبت: ”هازارد يرغب في الرحيل“ و ”رولان غاروس يستخدم الفيتو ضد نوفاك ديوكوفيتش“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز الإسبانية أليكسيا بوتيلاس بجائزة أفضل لاعبة في العالم في جوائز الفيفا وكتبت: “ ليكسيا الرقم 1″.

الصحيفة تحدثت عن رغبة إيدين هازارد بالرحيل عن ريال مدريد وكتبت: ”هازارد يرغب في الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية“.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: ”بداية مثالية لرافائيل نادال“.

آس

ركزت الصحيفة على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي وكتبت: ”أنشيلوتي نجم سوبر“.

كما اهتمت بجائزة الأفضل التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم وكتبت: ”أليكسيا وليفاندوفسكي هما الأفضل“.

الصحيفة اهتمت بالتنس وتأهل رافائيل نادال للدور القادم من بطولة أستراليا ومصير الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة رولان غاروس الفرنسية وكتبت: ”باريس أيضا تقول لا لديوكوفيتش“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فريق آرسنال وقضية تأجيل لقائه أمام توتنهام وكتبت: ”السبت تم تأجيل مباراة آرسنال أمام توتنهام لكونه لا يتوفر على عدد كاف من اللاعبين، والاثنين يترك لاعبه ماري يرحل معارا“.

الصحيفة تحدثت عن عودة الفرنسي بول بوغبا لتدريبات مانشستر يونايتد وكتبت: ”انظروا من عاد؟“.

كما تحدثت عن رغبة إيفرتون في التعاقد مع مدرب منتخب بلجيكا وعرض الدنماركي كريستيان إريكسن على برنتفورد وكتبت: ”إيفرتون من الصعب إقناع مارتينيز“ و ”إيريكسن عرض على برنتفورد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تحقيق حول رياضة الرغبي وكتبت: ”من القائد؟“.

كما اهتمت الصحيفة بمستوى بوردو وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي وصراعهما من أجل البقاء وكتبت: ”أسطورتان في حالة ارتجال“.

الصحيفة اهتمت بالفوز الثالث على التوالي لمنتخب فرنسا في بطولة أوروبا لكرة اليد وجاء على حساب منتخب صربيا.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة ميلان بملعبه أمام سبيزيا 2-1 وفوز نابولي على بولونيا 2-0 وفيورنتينا على جنوة 6-0 وكتبت: ”خطأ فادح للحكم في نهاية اللقاء يكلف ميلان الخسارة 2-1″.. وإنتر ميلان يبقى على قيد الحياة“.. و ”هدفان من لوزانو يمنحان الفوز لنابولي في بولونيا“ و“عرض قوي من فيورنتينا أمام جنوة“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات دور الـ 16 من كأس إيطاليا يوفنتوس – سامبدوريا ولاتسيو – أودينيزي وكتبت: “ أليغري وساري: الكأس هدف“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس وكتبت: ”إلكان وأنييلي غاضبان: ديبالا ماذا تفعل؟“.

كما اهتمت الصحيفة بهزيمة ميلان في ملعبه أمام سبيزيا 2-1 في الدوري الإيطالي وتضييعه فرصة الصدارة.

كما اهتمت بلقاءات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.