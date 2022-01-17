ذا بيست.. كريستيانو رونالدو يحصد جائزة الفيفا الخاصة كأفضل هداف دولي في التاريخ

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وعميد المنتخب البرتغالي على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة، خلال حفل جوائز “ the best “ الذي نظم في زوريخ السويسرية.

وجاء منح النجم البرتغالي الجائزة لتحطيمه رقم الإيراني علي دائي كأكثر من سجل للمنتخبات الوطنية، وأصبح الهداف الدولي التاريخي برصيد 115 هدفا في 184 لقاء، متجاوزا رقم الهداف الإيراني الذي كان يملك 109 أهداف في 149 لقاء دوليا.

كما حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال سنة 2021 الرقم القياسي للأهداف الرسمية، وأصبح أكثر لاعب في التاريخ تسجيلا للأهداف الرسمية، رفقة الأندية والمنتخب برصيد 803 أهداف.

وتم اختيار النجم البرتغالي أيضا ضمن تشكيل سنة 2021 لأفضل 11 لاعبا في السنة، وهو التشكيل الذي يأتي بتصويت من رابطة اللاعبين المحترفين في العالم.

وغاب النجم البرتغالي عن الثلاثي المرشح لجائزة الأفضل في العالم، والتي فاز بها المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي للمرة الثانية على التوالي، بعد سنة 2020، ليعادل رقم كريستيانو رونالدو في عدد الفوز بجائزة “ THE BEST ”، حيث توج كل منهما مرتين.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة خاصة أيضا للكندية كرستين سنكلير البالغة من العمر 38 سنة، نجمة المنتخب الكندي، وأفضل هداف نسائي دولي لدى المنتخبات برصيد 188 هدفا في 305 لقاءات.