ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يهدر فرصة الانفراد بالصدارة بالهزيمة أمام سبيزيا

أهدر ميلان فرصة تصدر ترتيب الدوري الإيطالي بصفة مؤقتة، وذلك عقب خسارته على ملعبه ووسط جماهيره أمام سبيزيا 1-2، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

وتقدم ميلان عن طريق رافائيل لياو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك كيفن أجوديلو التعادل لسبيزيا في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل أمانويل جياسي الهدف الثاني لسبيزيا، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبدا أن جونيور مسياس منح ميلان الفوز في الوقت الضائع لكن الحكم ألغى الهدف لوجود خطأ قبل أن يخطف سبيتسيا الانتصار.

وأهدر فريق المدرب ستيفانو بيولي فرصة تصدر المسابقة وبات يتأخر بنقطتين عن المتصدر إنتر ميلان حامل اللقب الذي يملك مباراة مؤجلة.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد ميلان، الذي خاض 22 مباراة، عند 48 نقطة، ليبقى في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان، الذي خاض 21 مباراة فقط.

على الجانب الأخر، رفع سبيزيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز 14.

نابولي يتخطى بولونيا ويصعد إلى المركز الثالث

وقد تغلب نابولي على مضيفه بولونيا 2-0، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر المسابقة.

تقدم نابولي عن طريق هيرفينغ لوزانو في الدقيقة 20، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 47.

ورفع نابولي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 27 نقطة في المركز 13.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: