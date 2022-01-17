من هي ريشمين تشودري مقدمة حفل الفيفا لجائزة "ذا بيست" في 2021؟

تألقت ريشمين تشودري في تقديم حفل جوائز ”ذا بيست“ للأفضل في 2021، التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مقره في زيوريخ الليلة، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا ونائبته فاطمة سامورا وعدد من أبرز النجوم.

لكن من هي تشودري التي شاركها اللاعب الإنجليزي السابق ومقدم البرامج الحالي جيرمين جيناس في تقديم الحفل؟ إنها صحفية ومذيعة ومقدمة برامج رياضية إنجليزية وتجيد العديد من اللغات.

عملت ريشمين، المولودة في إنجلترا من أصول من بنغلادش في 16 ديسمبر/كانون الأول 1977 والبالغ عمرها 44 عاما، في شبكات BT Sport و talkSPORT وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وقد سبق لها تقديم نسخة العام الماضي أيضا من الجائزة إلى جوار النجم الهولندي السابق رود خوليت، بينما قدمت برنامج Green Carpet في نسخة 2018 من جوائز الفيفا في لندن.

كما تقدم برنامجا عن الدوري الإنجليزي الممتاز على الهواء مباشرة صباح كل سبت، وتعمل في تغطية مباريات كرة القدم لصالح شبكة BT Sport، وكذلك تقدم تغطية لمباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وتقدم برنامج كرة القدم النسائية في BBC. كما سبق لها وقدمت حفل قرعة دوري أبطال أوروبا لأربع سنوات متتالية بين عامي 2017 و2020.

ولدت تشودري ونشأت في لندن، وقد وصفت طفولتها بأنها نشأت ”في أسرة مسلمة بنغالية منفتحة للغاية داخل مجتمع ضخم من أبناء بنغلادش في بريطانيا، حيث كان التعليم والثقافة والدين والموسيقى حجر الزاوية في تربيتي“.

وتشودري مشجعة لتوتنهام هوتسبير اللندني، ومتزوجة ولها طفلان، وتجيد الفرنسية والإسبانية بطلاقة، إلى جوار البنغالية والإنجليزية بالطبع.

التحقت بمدرسة مقاطعة وودفورد الثانوية للبنات. وفي عام 2000 حصلت على البكالوريوس مع مرتبة الشرف في السياسة مع الاقتصاد من جامعة باث. وفي عام 2003 درست للحصول على دبلوم الدراسات العليا من NCTJ في الصحافة في كلية هارلو.

وفي سبتمبر/أيلول 2008، قضت موسمين كمقدمة في قناة ريال مدريد. وكانت أول صحفية تجري مقابلة مع كريستيانو رونالدو بعد انضمامه مباشرة إلى النادي الملكي مقابل مبلغ قياسي حينها، وأجرت مقابلة حصرية باللغة الفرنسية مع كريم بنزيما.

وشاركت أيضا في تغطية بطولة ويمبلدون للتنس عام 2018، وكذلك كأس العالم في روسيا في العام ذاته، وكأس العالم تحت 17 عاما في 2017.

وفي شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021، كانت واحدة من المذيعين الرئيسيين لتغطية دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.