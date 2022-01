من هي ريشمين تشودري مقدمة حفل الفيفا لجائزة "ذا بيست" في 2021؟

تألقت ريشمين تشودري في تقديم حفل جوائز ”ذا بيست“ للأفضل في 2021، التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مقره في زيوريخ الليلة، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا ونائبته فاطمة سامورا وعدد من أبرز النجوم.

لكن من هي تشودري التي شاركها اللاعب الإنجليزي السابق ومقدم البرامج الحالي جيرمين جيناس في تقديم الحفل؟ إنها صحفية ومذيعة ومقدمة برامج رياضية إنجليزية وتجيد العديد من اللغات.

No #NLD yesterday plus I’m in Zurich, so this felt like an appropriate retweet from last year’s show!! #TheBest @FIFAcom @fifamedia https://t.co/WmONuXxq8S

— Reshmin Chowdhury (@ReshminTV) January 17, 2022