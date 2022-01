تصرف غريب من هازارد بعد تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني (صور)

أثار البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، الجدل خلال مراسم تتويج الميرنغي ببطولة كأس السوبر الإسباني 2022.

وحقق ريال مدريد، لقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز في المباراة النهائية على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، والتي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، مساء أمس الأحد.

هازارد لم يلعب أي دقيقة في كأس السوبر الإسباني، خلال مباراتي نصف النهائي أمام برشلونة، والنهائي أمام بلباو، رغم جاهزيته البدنية.

ونشرت شبكة ESPN العالمية صورة للنجم البلجيكي أثناء مراسم التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني دون أن تظهر على وجهه أي ملامح للفرح أثناء التتويج مع زملائه.

وبينما ظهر جميع لاعبي ريال مدريد في الصورة الجماعية مبتسمين، إلا أن هازارد ظهر حزينًا للغاية، في ظل تأكيدات على أن اللاعب طلب الرحيل بشكل رسمي عن الفريق الملكي.

وفي ذات الصورة التي نشرتها شبكة ”ESPN“ الأمريكية، علقت عليها أن النجم البلجيكي لم يرتدي ميدالية التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

Eden Hazard was the only Real Madrid player not wearing his winners' medal 👀🏅 pic.twitter.com/uNLfj4gS3c

— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2022