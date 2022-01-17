تصرف غريب من هازارد بعد تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني (صور)

أثار البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، الجدل خلال مراسم تتويج الميرنغي ببطولة كأس السوبر الإسباني 2022.

وحقق ريال مدريد، لقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز في المباراة النهائية على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، والتي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، مساء أمس الأحد.

هازارد لم يلعب أي دقيقة في كأس السوبر الإسباني، خلال مباراتي نصف النهائي أمام برشلونة، والنهائي أمام بلباو، رغم جاهزيته البدنية.

ونشرت شبكة ESPN العالمية صورة للنجم البلجيكي أثناء مراسم التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني دون أن تظهر على وجهه أي ملامح للفرح أثناء التتويج مع زملائه.

وبينما ظهر جميع لاعبي ريال مدريد في الصورة الجماعية مبتسمين، إلا أن هازارد ظهر حزينًا للغاية، في ظل تأكيدات على أن اللاعب طلب الرحيل بشكل رسمي عن الفريق الملكي.

وفي ذات الصورة التي نشرتها شبكة ”ESPN“ الأمريكية، علقت عليها أن النجم البلجيكي لم يرتدي ميدالية التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

Eden Hazard was the only Real Madrid player not wearing his winners' medal 👀🏅 pic.twitter.com/uNLfj4gS3c — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2022

وشارك هازارد في 16 مباراة فقط مع ريال مدريد في كافة البطولات خلال منافسات موسم 2021-22.

وفي المجمل لعب البلجيكي الدولي 722 دقيقة فقط منذ بداية الموسم، وتمكن من صناعة هدفين، ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

رحيل هازارد

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قالت إن هازارد طلب الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف الصحفي البلجيكي ساشا تافولييري، عبر حسابه على ”تويتر“: ”يعتمد الوضع الرياضي لهازارد على وضعه الطبي، إذ أوصى الفريق الطبي بإجراء عملية جديدة لكن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، أصر على تجنبها ويرغب في بيع اللاعب“.

فيما قال رودي غاليتي، صحفي شبكة ”سكاي إيطاليا“، إن ”هازارد يريد مغادرة مدريد، وفي الوقت ذاته النادي الإسباني يريد بيعه، وحتى الآن فإن رغبة الجناح البلجيكي هي العودة إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا إلى تشيلسي“.

وكان هازارد انتقل من تشيلسي إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019، خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو بالمتغيرات.

لكن اللاعب البلجيكي لم يشارك بانتظام في المباريات مع ريال مدريد خلال المواسم الماضية، بسبب كثرة الإصابات التي تعرّض لها.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أشارت إلى أن قيمة هازارد السوقية انخفضت إلى 35 مليون يورو، خلال العام 2021 بسبب قلة مشاركاته مع ريال مدريد، نظرًا لسلسلة إصابات متكررة عاقت مسيرته مع المرينغي.