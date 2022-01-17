الصحف الرياضية: "الجزائر على حافة الهاوية".. "ريال مدريد سوبر".. و"قضية ديبالا"

شكل تتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتلتيك بلباو في النهائي الذي أقيم في الرياض، وترحيل الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا وتأثيره على بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وإقالة رافائيل بينيتيز من تدريب إيفرتون، وفوز ليفربول على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمصير عثمان ديمبلي في برشلونة، وتأهل ريال بيتيس لربع نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية، ونتائج لقاءات الدوريات الأوروبية في فرنسا وإيطاليا، وغضب أندية الدوري الإنجليزي من تأجيل اللقاءات بسبب فيروس كورونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتك بلباو في النهائي 2-0، وكتبت: ”ريال مدريد سوبر.. سوبر بطل“.

كما تحدثت عن ترحيل نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس الصربي من أستراليا، وكتبت: ”ديوكوفيتش يقول وداعا لأستراليا“.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال بيتيس لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على إشبيلية 2-1 في اللقاء الذي توقف السبت واستكمل يوم الأحد.

سبورت

ركزت الصحيفة على مصير الفرنسي عثمان ديمبلي وقرار الإدارة بشأنه حال الفشل بتجديد عقده، وكتبت: ”حكم على عثمان ديمبلي“.

الصحيفة تحدثت عن قرار السلطات الأسترالية بشأن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وكتبت: ”أستراليا ترحل ديوكوفيتش“.

الصحيفة اهتمت بتتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز في النهائي على أتلتيك بلباو 2-0، وكتبت: ”في الرياض ريال مدريد يحمل كأس السوبر الإسباني“.

كما اهتمت بتأهل ريال بيتيس لربع نهائي كأس الملك بعد فوزه على إشبيلية 2-1 في اللقاء الذي استكمل يوم الأحد، وانتظار جائزة الأفضل في العالم التي يمكن أن تتوج بها لاعبة برشلونة أليكسيا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نجم برشلونة الشاب بيدري وتدريباته للعودة لقمة الجاهزية، وكتبت: ”حديد بيدري“، وعن أخبار برشلونة كتبت: ”ديمبلي مهلة 48 ساعة ويبحث عن الرحيل“ و“أليكسيا مرشحة لجائزة الأفضل“.

كما تحدثت عن تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على أتلتيك بلباو 2-0 في الرياض السعودية، وكتبت: ”مودريتش وبنزيما وكوروتوا يحسمون اللقب“.

الصحيفة اهتمت بترحيل الصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس، من أستراليا، وكتبت: ”ترحيل نوفاك ديوكوفيتش ولن يستطيع الدفاع عن لقبه“.

كما اهتمت بتأهل ريال بيتيس لربع نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية، وكتبت: ”ريال بيتيس يفوز ولوبيتيجي ينفجر“.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني بعد الفوز في النهائي على أتلتيك بلباو 2-0، وكتبت: ”مرة أخرى البطل“.

كما تحدثت عن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وكتبت: ”ديوكوفيتش تم ترحيله من أستراليا“.

الصحيفة اهتمت بإكمال لقاء دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وتأهل ريال بيتيس على حساب إشبيلية 2-1، وكتبت: ”ريال بيتيس يتأهل والغضب مستمر“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على إقالة إيفرتون لمدربه الإسباني رافائيل بينيتيز والمرشحين لخلافته، وكتبت: ”بينيتيز يرحل بعد 195 يوما، احصل على روبيرتو مارتينيز“.

الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول على برينتفورد 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”يورغن كلوب لا يستسلم في سباق اللقب“.

كما اهتمت بغضب أندية الدوري من تأجيل اللقاءات بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”أندية الدوري الإنجليزي الممتاز غاضبة بشدة من تأجيل فيروس كورونا للقاءات“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك مارسيليا وليل 1-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”تحت السيطرة“.

كما تحدثت عن ترحيل نوفاك ديوكوفيتش وتأثيره على بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”دون ديوكوفيتش بطولة أستراليا للتنس مفتوحة على كل الاحتمالات“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة منتخب الجزائر 1-0 أمام غينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2021، وكتبت: ”الجزائر على حافة الهاوية“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل إنتر ميلان وأتلانتا سلبيا في قمة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إنتر ميلان توقف، ميلان بإمكانه تجاوزه“.

كما اهتمت بترحيل نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا، وكتبت: ”طرد نوفاك ديوكوفيتش“.

الصحيفة اهتمت بقضية النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس ومسألة تعثر تجديد عقده المنتهي الصيف المقبل، وكتبت: ”قضية باولو ديبالا“.