ترتيب الدوري الإيطالي: أتالانتا يفرض التعادل على إنتر ميلان ويشعل صراع الصدارة

فقد إنتر ميلان نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أتالانتا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وفشل الفريقان بهز الشباك، خاصة لاعبي الإنتر، ليفقد لنيراتزوري أغلى نقطتين، ويشتعل بذلك الصراع على قمة ترتيب الدوري الإيطالي.

وتألق خوان موسو حارس أتلانتا في إنقاذ فرصة في الشوط الأول، ورد نظيره سمير هاندانوفيتش حارس إنتر بالتصدي لمحاولتين بعد الاستراحة.

وصنع الفريقان عددًا من الفرص، لكن لم تهتز الشباك في النهاية رغم تسديد 23 كرة على المرمى من الجانبين معًا.

وبات إنتر يتصدر الدوري بفارق نقطتين برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، حيث بقي دون هزيمة للمباراة 13 على التوالي، لكن ميلان، الذي خاض 21 مباراة أيضًا، يمكنه القفز إلى القمة إذا فاز على سبيتسيا، يوم الإثنين.

بينما رفع أتالانتا رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الرابع، حيث يتأخر بنقطة واحدة عن نابولي، ويتقدم بنقطة وحيدة على يوفنتوس.

روما ينهي نتائجه الهزيلة بالفوز على كالياري

أنهى روما سلسلة نتائجه الهزيلة في لقاءاته الأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي، بعدما تغلب 1 – صفر على ضيفه كالياري، يوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وتقمص سيرجيو أوليفيرا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف روما الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ليستعيد فريق العاصمة بعضًا من الهدوء، بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها لاعبوه خلال الفترة الأخيرة.

وارتفع رصيد روما، الذي حصد نقطة واحدة من مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد كالياري عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت، اليوم، عن فوز فيرونا على مضيفه ساسولو 4 – 2، وتعادل فينيزيا مع ضيفه إمبولي 1 – 1.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: