ترتيب الدوري الإيطالي: أتالانتا يفرض التعادل على إنتر ميلان ويشعل صراع الصدارة

فقد إنتر ميلان نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أتالانتا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وفشل الفريقان بهز الشباك، خاصة لاعبي الإنتر، ليفقد لنيراتزوري أغلى نقطتين، ويشتعل بذلك الصراع على قمة ترتيب الدوري الإيطالي.

وتألق خوان موسو حارس أتلانتا في إنقاذ فرصة في الشوط الأول، ورد نظيره سمير هاندانوفيتش حارس إنتر بالتصدي لمحاولتين بعد الاستراحة.

وصنع الفريقان عددًا من الفرص، لكن لم تهتز الشباك في النهاية رغم تسديد 23 كرة على المرمى من الجانبين معًا.

وبات إنتر يتصدر الدوري بفارق نقطتين برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، حيث بقي دون هزيمة للمباراة 13 على التوالي، لكن ميلان، الذي خاض 21 مباراة أيضًا، يمكنه القفز إلى القمة إذا فاز على سبيتسيا، يوم الإثنين.

بينما رفع أتالانتا رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الرابع، حيث يتأخر بنقطة واحدة عن نابولي، ويتقدم بنقطة وحيدة على يوفنتوس.

The match remains balanced: the result is 0️⃣-0️⃣ 🔚#AtalantaInter #SerieA💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/IsiteDRKki

