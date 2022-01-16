ديبالا يفسر طريقة احتفاله بعد التسجيل في فوز يوفنتوس على أودينيزي

لم يحتفل باولو ديبالا وبدا وكأنه يرد على مسؤولي يوفنتوس بعدما سجل في الفوز 2-صفر على أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت، وهي نتيجة تساوى بها النادي القادم من تورينو في رصيد النقاط مع أتلانتا صاحب المركز الرابع.

ولم يوافق المهاجم الأرجنتيني بعد على تمديد عقده الذي ينتهي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري رغم بدء المفاوضات منذ فترة طويلة.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن ديبالا غير سعيد بموقف النادي في المفاوضات، وقد يرحل مجانا في يونيو حزيران بعد سبعة أعوام في تورينو.

وبدا أن اللاعب البالغ عمره 28 عاما يوجه رسالة إلى الإدارة بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 19، حيث ذهب ونظر بشكل حاد إلى مسؤولي النادي في المدرجات.

#JuventusUdinese

1-0 Juventus #Dybala scores & stares at one of the management in the crowd, I assume Nedved… doesn’t look too good. He avoided celebrating as well. pic.twitter.com/pbF2zyfyeJ — Auc🇮🇹🇨🇦 #ForzaFede (@jfcauc) January 15, 2022

لكن ديبالا قلل من أهمية هذه اللفتة بعد المباراة.

وأبلغ شبكة ”سكاي إيطاليا“: ”دعوت صديقا ولم أجده، كان هناك الكثير من الناس“.

ولدى سؤاله عما إذا كان ينبغي تصديق هذا التفسير، أجاب ديبالا، قائلا: ”لا أعرف، الأمر متروك لكم“.

وقال بعد ذلك لمنصة ”دازون“: ”ليس لدي ما أثبته لأي شخص. قرر النادي أننا سنتحدث في فبراير أو مارس، وأنا متاح أمام المدرب“.

وسجل الأمريكي وستون ماكيني الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 79 ليعزز سجله الخالي من الهزائم إلى ثماني مباريات متتالية في الدوري.

وبقي يوفنتوس خامسا لكنه رفع رصيده إلى 41 نقطة، متساويا مع أتلانتا صاحب المركز الرابع الذي يملك مباراتين إضافيتين. ويحتل أودينيزي المركز 14 برصيد 20 نقطة.

وأصبح أليغري ثالث مدرب يصل إلى 300 مباراة مع يوفنتوس بعد جيوفاني تراباتوني ومارتشيلو ليبي.

وباتت مهمته أسهل بعد تفشي كوفيد-19 في صفوف الفريق الزائر الذي امتلك تسعة لاعبين فقط متاحين بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد الجهاز الفني.

وتم السماح لخمسة آلاف مشجع فقط بدخول استاد أليانز ضمن القيود الجديدة التي تهدف للحد من انتشار الفيروس، لكن أولئك الذين حضروا المباراة كانوا يرغبون بشدة في رؤية رد فعل بعد هزيمة يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالية أمام إنتر ميلان يوم الأربعاء الماضي.

ووضع ديبالا فريقه على طريق الانتصار عندما سجل الهدف الأول، لكن رد فعل المهاجم الأرجنتيني من المؤكد أنه سيثير المزيد من التكهنات بشأن مستقبله.

وكانت هناك بعض الأوقات الجيدة لأودينيزي في كل شوط لكنه واجه صعوبات في صناعة فرص خطيرة، ونجح ماكيني أخيرا في تأكيد انتصار يوفنتوس عندما سجل برأسه في الدقيقة 79 بعد تمريرة عرضية من ماتيا دي شيليو.

ويتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن جاره ميلان الذي خاض 21 مباراة، ويأتي نابولي ثالثا وله 43 نقطة من 21 مباراة.