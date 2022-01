ديبالا يفسر طريقة احتفاله بعد التسجيل في فوز يوفنتوس على أودينيزي

لم يحتفل باولو ديبالا وبدا وكأنه يرد على مسؤولي يوفنتوس بعدما سجل في الفوز 2-صفر على أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت، وهي نتيجة تساوى بها النادي القادم من تورينو في رصيد النقاط مع أتلانتا صاحب المركز الرابع.

ولم يوافق المهاجم الأرجنتيني بعد على تمديد عقده الذي ينتهي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري رغم بدء المفاوضات منذ فترة طويلة.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن ديبالا غير سعيد بموقف النادي في المفاوضات، وقد يرحل مجانا في يونيو حزيران بعد سبعة أعوام في تورينو.

وبدا أن اللاعب البالغ عمره 28 عاما يوجه رسالة إلى الإدارة بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 19، حيث ذهب ونظر بشكل حاد إلى مسؤولي النادي في المدرجات.

#JuventusUdinese

1-0 Juventus #Dybala scores & stares at one of the management in the crowd, I assume Nedved… doesn’t look too good. He avoided celebrating as well. pic.twitter.com/pbF2zyfyeJ

— Auc🇮🇹🇨🇦 #ForzaFede (@jfcauc) January 15, 2022