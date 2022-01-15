بعد شهرين من تعيينه.. جنوى الإيطالي يستغني عن خدمات مدربه شيفتشنكو

أعلن نادي جنوى المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أنه استغني عن خدمات مدربه الأوكراني أندريه شيفتشنكو بعد شهرين فقط من توليه قيادة الجهاز الفني للفريق المهدد بالهبوط.

وكان شيفتشنكو لاعب ومدرب أوكرانيا السابق قد ارتبط مع جنوى بعقد يستمر حتى 2024 في السابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن هزيمة الفريق في الوقت الإضافي في مواجهة فريقه السابق ميلان في كأس إيطاليا الخميس الماضي عجلت برحيله بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وقال النادي في بيان ”يوجه النادي الشكر إلى المدرب وطاقمه المعاون على العمل الجاد الذي قاموا به خلال الأشهر الأخيرة“.

وبعد الإقالة قرر النادي إسناد مهمة تدريب الفريق الأول بصفة مؤقتة إلى اللاعب السابق عبد الله كونكو مدرب فريق الشباب بينما يعمل روبرتو مورجيتا مساعدا له.

وفي مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي سيلتقي جنوى خارج ملعبه مع فيورنتينا الإثنين المقبل.

🟥رسميا..

🔴جنوة يقيل مدربه أندريه #شيفشينكو

◀شيفشينكو قاد جنوة في تسع مباريات في الدوري الإيطالي

🔢6 خسائر و 3 تعادلات#إرم_سبورت pic.twitter.com/GmcDGKOQAB — إرم سبورت (@EremSports) January 15, 2022

ولم يحقق جنوى أي فوز في تسع مباريات خاضها في الدوري المحلي تحت قيادة شيفتشنكو إذ تعادل في ثلاث وخسر في ست منها ما تسبب في تراجعه إلى المركز 19 وقبل الأخير بين فرق البطولة بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.

وقدم الفريق أداء أفضل قليلا في كأس إيطاليا وفاز على سالرنيتانا 1-صفر في ديسمبر كانون الأول الماضي وأخرجه من البطولة ليبقى هذا الانتصار الوحيد للمدرب شيفتشنكو قبل أن يخسر الفريق 3-1 في الوقت الإضافي أمام ميلان في دور 16.

تولى المدرب الإوكراني تدريب الفريق الإيطالي في 7 نوفمبر الماضي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

قاد شيفتشنكو جنوى في 9 مباريات بمسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، تعادل في 3 مواجهات، وخسر في 6 مناسبات ولم يتذوق طعم الفوز.

جنوى يحتل المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة.

كما قاد شيفتشنكو جنوى في مباراتين في كأس إيطاليا، فاز في لقاء، وخسر آخر.