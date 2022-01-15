الصحف الرياضية: سوق انتقالات مفتوح.. آليغري يطلق ديبالا.. وفلاهوفيتش مقابل صفر (صور)

شكلت أزمة لقاء ديربي لندن بين توتنهام وآرسنال الذي يرغب في تأجيل اللقاء بسبب إصابات فيروس كورونا، وأخبار نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، وموقف مدرب مانشستر يونايتد المساند لتصريحات وتذمر كريستيانو رونالدو، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات وفوز القطري ناصر العطية برالي دكار في السعودية، وتطورات أزمة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في أستراليا بعد إلغاء التاشيرة مرة أخرى، ولقاءات السبت في الدوريات الأوروبية وديربي الأندلس في كأس ملك إسبانيا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على والدة الشقيقين ويليامز لاعبي أتلتيك بلباو قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وكتبت: ”والدة ويليامز: سجل نيكو ورأيتهما يحضنان بعضهما وبدأت في البكاء“.

كما تحدثت عن إصابة داني كارفاخال مدافع ريال مدريد بفيروس كورونا وغيايه عن لقاء النهائي.

الصحيفة اهتمت بديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”الديربي حيث يمكن أن يكون فائز واحد فقط“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات وتجديد عقود لاعبيه وكتبت: ”برشلونة: عملية البحث عن قلب دفاع“ و“برشلونة يرغب في تحصين أراخوا“ و“لابورتا: هالاند لاعب جيد“.

الصحيفة اهتمت برالي دكار / السعودية وكتبت: ”ناصر العطية يتوج برالي دكار“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات برشلونة ومصير صفقة موراتا وتجديد عقد ديمبلي وسيرجي روبيرتو ومصير سيرجينو ديست وكتبت: ”سوق انتقالات مفتوح“.

كما اهتمت الصحيفة بقمة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت لقاء قمة يمكن أن يمنح فريق بيب غوارديولا الهروب بفارق 13 نقطة“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا ومواجهة ريال مايوركا – إسبانيول وفوز القطري ناصر العطية برالي دكار / السعودية.

آس

ركزت الصحيفة على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد الذي يعتبر كابوسا لفريق أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني وكتبت: ”بلاء أتلتيك بلباو“.

كما تحدثت عن الشقيقين وليامز لاعبي أتلتيك بلباو وتصريحات والدتهما وكتبت: ”لا أستطيع النوم“.

الصحيفة اهتمت بأتلتيكو مدريد ومصير مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد الإقصاء من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وكتبت: ”النادي ما زال يثق بسيميوني“.

كما اهتمت الصحيفة بتطورات قضية نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في أستراليا ولقاءات السبت في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام وإمكانية تأجيله بسبب إصابات فيروس كورونا وكتبت: ”لا تجعلنا نلعب“.

كما تحدثت عن تذمر كريستيانو رونالدو من وضع مانشستر يونايتد وكتبت: ”رانجنيك: الاستمرار في التذمر كريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت بمواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”بيب ضرب مرة أخرى في توخيل السخرية المحظوظة“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء ديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ توتنهام غاضب من دعوة آرسنال لإلغاء اللقاء مع تقديمه طلبا لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما اهتمت الصحيفة بتذمر كريستيانو رونالدو من زملائه في فريق مانشستر يونايتد وموقف مدرب الفريق الألماني رالف رانجنيك وكتبت: ”الاستمرار في الصراخ كريستيانو رونالدو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على وضعية الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد إلغاء السلطات الاسترالية التأشيرة مرة أخرى وكتبت: ”في الحبال“.

الصحيفة اهتمت بفوز نيس على نانت 2-1 في الدوري الفرنسي وكتبت: ”نيس يبقى في المسار“.

كما اهتمت برالي دكار / السعودية وكتبت: ”واللقب الرابع لناصر العطية“.

الصحيفة تحدثت عن سوق الانتقالات وكتبت: ”ليل في طريق حاتم بن عرفة“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على نجم فيورنتينا الصربي دوشان فلاهوفيتش وكتبت: ”فلاهوفيتش مقابل صفر“.

كما تحدثت عن الأرجنتيني باولو ديبالا ومستواه في يوفنتوس وكتبت: ”آليغري يطلق ديبالا“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية الإيطالية وسوق الانتقالات.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات في أندية الدوري الإيطالي وكتبت: ”سوق انتقالات يوفنتوس: فلاهوفيتش يتحدى ديبالا“ و“إنتر ميلان 2025 مع ماروتا“.

كما اهتمت بميلان وإصابة مدافعه توموري وكتبت: ”توموري توقف نحن في حاجة لبديل“.

الصحيفة اهتمت بقضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش في أستراليا وكتبت: ”القضية في طريقها للنهاية“.