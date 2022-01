هالاند: بروسيا دورتموند يضغط عليّ لحسم مستقبلي

خرج المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند عن صمته بشأن مستقبله مع أسود فيستيفاليا، وتحدث بعد مساهمته في فوز فريقه 5/1 على فرايبورغ، في الجولة الـ19 من الدوري الألماني بتسجيله هدفين، وأكد أنه يتعرض لضغوط لتحديد مستقبله.

وقال هالاند: ”في الأشهر الستة الأخيرة اخترت عدم الحديث احتراما لبروسيا دورتموند، لكن حاليا النادي بدأ في الضغط لأتخذ قرارا بالنسبة للموسم القادم، رغم أنني أرغب فقط في لعب كرة القدم في هذه الفترة، لكن هذا يفرض اتخاذ قرار في أقرب وقت“.

وأضاف المهاجم النرويجي: ”يجب أن أتقبل هذا الضغط، اخترت عدم الحديث احتراما للنادي والجماهير، لكن حاليا هناك الكثير من الضغوط“.

وأكد هالاند أن الأمور حاليا يجب أن تبدأ في قضية القرار، لكنه رفض تحديد وقت معين، وقال: ”ليس الآن، نحن في فترة لعب العديد من المباريات، كل ما أريده هو أن ألعب كرة القدم ولا يمكنني القيام بذلك حاليا“.

وفاز بروسيا دورتموند على فرايبورغ 5/1 ليقلص الفارق إلى 3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، الذي يواجه كولن اليوم السبت، وبإمكانه إعادة الفارق إلى 6 نقاط في حال تحقيق الفوز.

