هالاند: بروسيا دورتموند يضغط عليّ لحسم مستقبلي

خرج المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند عن صمته بشأن مستقبله مع أسود فيستيفاليا، وتحدث بعد مساهمته في فوز فريقه 5/1 على فرايبورغ، في الجولة الـ19 من الدوري الألماني بتسجيله هدفين، وأكد أنه يتعرض لضغوط لتحديد مستقبله.

وقال هالاند: ”في الأشهر الستة الأخيرة اخترت عدم الحديث احتراما لبروسيا دورتموند، لكن حاليا النادي بدأ في الضغط لأتخذ قرارا بالنسبة للموسم القادم، رغم أنني أرغب فقط في لعب كرة القدم في هذه الفترة، لكن هذا يفرض اتخاذ قرار في أقرب وقت“.

🤖 | Erling Haaland kon niet ontbreken op het feest! 🥳 #BVBSCF pic.twitter.com/DtZgWYeRyz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 14, 2022

وأضاف المهاجم النرويجي: ”يجب أن أتقبل هذا الضغط، اخترت عدم الحديث احتراما للنادي والجماهير، لكن حاليا هناك الكثير من الضغوط“.

وأكد هالاند أن الأمور حاليا يجب أن تبدأ في قضية القرار، لكنه رفض تحديد وقت معين، وقال: ”ليس الآن، نحن في فترة لعب العديد من المباريات، كل ما أريده هو أن ألعب كرة القدم ولا يمكنني القيام بذلك حاليا“.

وفاز بروسيا دورتموند على فرايبورغ 5/1 ليقلص الفارق إلى 3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، الذي يواجه كولن اليوم السبت، وبإمكانه إعادة الفارق إلى 6 نقاط في حال تحقيق الفوز.

Erling Haaland: “Borussia Dortmund are now pushing me to make a decision about things… but I just want to play football. That probably means that I will soon have to get things started”, he told @JanAageFjortoft. 🟡🇳🇴 #BVB “I never spoke until now to respect the club”, he said. pic.twitter.com/HCfSpVma9t — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2022

ويعتبر هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، هدفا لعدة أندية كبرى في أوروبا، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، وتحاول التعاقد معه الصيف المقبل.

ورغم أن عقد هالاند ينتهي صيف 2024، إلا أنه تردد أنه يملك شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو، وهو مبلغ تستطيع عدة أندية دفعه مقابل مهاجم قناص، وأحد أفضل الهدافين في أوروبا، بالإضافة لعمولة كبيرة لوكيل أعماله الشهير مينو ريولا ووالده وراتبه الكبير المتوقع، والذي قد يصل لـ30 مليون يورو سنويا.

وقال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند، ردا على تصريحات هالاند: ”إيرلينغ شخص عفوي، ولد صغير مسموح له بفعل ذلك، لا توجد مشكلة معه، لكن عليه تفهم وضعنا، لا يمكننا الانتظار حتى شهر مايو لمعرفة قراره“.

وعلى مستوى الموسم الحالي، سجل هالاند 21 هدفا وصنع 6 في 18 مباراة، ليصل إلى تسجيل 77 هدفا وصناعة 21 في 77 مباراة، علما أنه سجل 29 هدفا وصنع 7 في 27 مباراة مع ري بول سالزبورغ.