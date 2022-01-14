لاغازيتا: إنتر ميلان يريد التعاقد مع ديبالا الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن إنتر ميلان ينوي التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق حول التجديد، علما أن الخلافات بين النادي واللاعب مستمرة منذ أشهر.

ووفقا لصحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ فإن سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان يرى أن ديبالا سيكون مناسبا تماما للفريق، وأنه يمكن أن يساعد النيراتزوري من خلال التمريرات الحاسمة والتسديدات على المرمى.

وكان جوزيبي ماروتا المدير الرياضي الحالي لإنتر ميلان هو من نجح في نقل ديبالا من باليرمو إلى يوفنتوس صيف عام 2015، ويبدو أنه يريد نقله إلى إنتر ميلان الصيف المقبل حيث يشغل ماروتا حاليا منصب المدير الرياضي في إنتر ميلان.

وانتقل ديبالا، البالغ من العمر 28 عاما، من باليرمو إلى يوفنتوس مقابل 41 مليون يورو، لكن يبدو أن يوفنتوس قد يخسره مجانا بعد نحو 6 أشهر.

#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 ✔️ استلم

✔️ راوغ

✔️ تقدم

✔️ وسدد الأرجنتيني ديبالا يسجل مبكراً في واحد من أسرع الأهداف في تاريخ الديربي ديربي تورينو مباشرة الآن على HD4 📺#beINSerieA #SerieA pic.twitter.com/yu76wILtrG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2020

عقبة راتب ديبالا

لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو بياسين قال إنه من غير المرجح أن يحاول إنتر ميلان التعاقد مع باولو ديبالا الصيف المقبل لأن أجر اللاعب سيكون باهظا.

وقال بياسين: ”أعتقد أنه من غير المحتمل أن تتم الصفقة، نحن نتحدث عن لاعب براتب لا يمكن تحمله“.

وكشف بياسين أنه عندما غادر جوزيبي ماروتا يوفنتوس كان باولو ديبالا من أوائل من ودعوه من لاعبي يوفنتوس وقال: ”أعلم أنه عندما غادر ماروتا يوفنتوس، كان باولو ديبالا من أوائل الأشخاص الذين راسلوه“.

وأوضح: ”على الرغم من هذه العلاقة الجيدة بين ديبالا وماروتا من غير المرجح أن تتم الصفقة لأن إنتر ميلان لا يستطيع توفير راتب اللاعب.

وشارك ديبالا في 20 مباراة مع يوفنتوس الموسم الحالي سجل فيها 9 أهداف وصنع 4 وبالمجمل لعب ديبالا مع يوفنتوس 274 مباراة سجل فيها 109 أهداف وصنع 46.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة من 20 مباراة علما أنه نال اللقب الموسم الماضي، في حين يحتل يوفنتوس المركز الخامس وحصد 38 نقطة من 21 مباراة، وقد تلقى البيانكونيري 5 خسائر في الكالتشيو هذا الموسم.

وقد يكون مركز يوفنتوس في الدوري الإيطالي بنهاية هذا الموسم حاسما بشأن مستقبل ديبالا سواء بالتجديد للفريق أو الانتقال إلى ناد آخر.