الصحف الرياضية: القاتل أنسو فاتي.. ريمونتادا ونهائي.. وإنزاغي يهزم كونتي والأرقام القياسية (صور)

شكل تأهل أتلتيك بلباو لنهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي 2-1، وتطورات مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الدوريات الأوروبية، وتأهل ميلان وإقصاء نابولي من كأس فرنسا، ورالي دكار / السعودية، وتألق ثنائية فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما في ريال مدريد، وتطورات انتقال ألفارو موراتا لبرشلونة، وأخبار سوق الانتقالات، وتألق إنتر ميلان تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالميةّ:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيك بلباو لنهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية بعد الفوز في نصف النهائي على أتلتيكو مدريد 2-1 وسيواجه ريال مدريد، وكتبت: ”نيكو ويليامز يلتهم أتلتيكو مدريد ويتحدى ريال مدريد“.

الصحيفة تحدثت عن تصريحات تشافي هيرنانديز بعد الخسارة أمام ريال مدريد في نصف النهائي، وكتبت: ”ولكن النهائي من سيلعبه؟“.

الصحيفة اهتمت بالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف رقم واحد في عالم التنس وإمكانية مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، وكتبت: ”ديوكوفيتش موجود بالفعل في الصندوق“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات صفقة انتقال ألفارو موراتا لبرشلونة، وتأثير عودة أنسو فاتي وبيدري من الإصابة للفريق، وكتبت: ”ألفارو موراتا هجوم نهائي“ و ”أنسو فاتي وبيدري تعزيزات فاخرة لتشافي“.

الصحيفة اهتمت بتأهل أتلتيك بلباو لنهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية على حساب اتلتيكو مدريد 2-1، وكتبت: ”الأتلتيك يحقق المفاجأة ويبلغ النهائي“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”جنون من أجل مشاهدة برشلونة في الكامب نو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي العائد من الإصابة، وكتبت: ”القاتل أنسو فاتي“.

كما تحدثت عن تأهل أتلتيك بلباو لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 2-1 في نصف النهائي، وكتبت: ”ريمونتادا ونهائي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”50 ألف تذكرة بيعت للقاء الكلاسيكو“.

كما اهتمت بنتائج رالي دكار / السعودية.

أس

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيك بلباو لنهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي 2-1، وكتبت: ”الأمير وليامز“.

كما تحدثت الصحيفة عن ثنائية كريم بنزيما و فينيسيوس جونيور في ريال مدريد، وكتبت: ”ثنائي رائع“.

الصحيفة اهتمت بتطورات مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”ديوكوفيتش يملك منافسًا على الرغم من احتمال ترحيله“.

كما اهتمت الصحيفة برالي دكار / السعودية، وكتبت: ”سانز يظهر وباريدا ينهار“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء نيس ونانت في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”الكل من أجل الإرضاء“.

كما اهتمت بتصريحات باتريس إيفرا النجم الفرنسي السابق، وكتبت: ”إيفرا: في كرة القدم لا يمكنك إظهار الضعف“.

الصحف الإيطالية

‫كورييري ديلو سبورت‬

ركزت الصحيفة على تأهل فيورنتينا على حساب نابولي 5-2 لربع نهائي كأس إيطاليا، وكتبت: ”فيورنتينا لا يقهر استسلام سباليتي“.

كما اهتمت بفوز إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالي تحت قيادة مدربه سيموني إنزاغي، وكتبت: ”الظاهرة سيموني إنزاغي“.

الصحيفة اهتمت بأخبار سوق انتقالات روما، وكتبت: ”ثورة روما: بعد أوليفيرا الهدف كامارا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على جمود العلاقة بين يوفنتوس ونجمه الأرجنتيني باولو ديبالا خلال مفاوضات تجديد عقده وكتبت: ”يوفنتوس – ديبالا: يا له من صقيع“.

الصحيفة اهتمت بسيميوني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، وكتبت: ”إنزاغي يهزم كونتي والأرقام القياسية“.

كما اهتمت بتأهل ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا على حساب جنوة وإقصاء نابولي أمام فيورنتينا، وكتبت: ”جيرو ولياو يقلبان الطاولة على شيفشينكو“ و“فدائية فيورنتينا“.