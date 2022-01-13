بونوتشي يشتبك مع سكرتير نادي إنتر بعد هدف سانشيز الحاسم في السوبر الإيطالي (فيديو)

اشتبك ليناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، مع كريستيانو موزيلو الذي يعمل سكرتيرا ضمن طاقم نادي إنتر ميلان عقب هدف الفوز الحاسم الذي سجله التشيلي أليكسيس سانشيز في شباك يوفنتوس بالسوبر الإيطالي.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء 1-1 في شوطيها الإضافي والأصلي، إلا أن أليكسيس سانشيز سجل هدفا حاسما في الدقيقة 120 ليجرد يوفنتوس من لقب السوبر الإيطالي.

Bonucci : I’m coming on to take a penalty fellas Alexis Sanchez : NAH YOU’RE NOT 🤣 pic.twitter.com/4JfMUyWo5L — 💙🏆✰ Rყαɳ ✰🏆🖤19Scudetto (@RyanIcardi99) January 12, 2022

وقبل تسجيل هدف سانشيز كان بونوتشي يستعد لدخول أرض الملعب لتسديد ركلات الجزاء، إلا أن هدف إنتر دمر خطط المدرب ماسيمليانو أليغري ومدافعه المخضرم.

ومع احتفالات إنتر بالهدف توجه بونوتشي ناحية موزيلو سكرتير نادي إنتر ودفعه للخلف واشتبك معه قبل تدخل بعض الأفراد القريبين من الحدث لإنهاء الأزمة.

Ma Bonucci è malato nel cervello. pic.twitter.com/qgeLPtvSXd — 𝙍𝙬𝙤𝙣𝙙𝙤 𝙊'𝙁𝙞𝙜𝙡 𝙚 𝘼𝙣𝙜𝙪𝙞𝙨𝙨𝙖💙 (@RwondoNaples) January 13, 2022

إنتر يفوز باللقب

وهز سانشيز الشباك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي ليمنح إنتر ميلان الفوز 2-1 على يوفنتوس باستاد سان سيرو أمس الأربعاء ولقب كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم لأول مرة في 11 عاما.

وبدأت احتفالات جماهير صاحب الأرض، حيث انخفضت سعة الملعب إلى 50 بالمئة بسبب قيود فيروس كورونا، عندما وضع البديل سانشيز الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 120.

وأبلغ سانشيز خدمة ميدياست ”كلما لعب البطل، كان أفضل، ويفعل أشياء لا يستطيع أحد فعلها“.

”هذا ما حدث اليوم. كنت أعتقد أنني سأكون في التشكيلة الأساسية لأنني في أفضل حال، أحترم قرار المدرب لكني كنت متعطشا للفوز… شعرت أنني أسد حبيس“.

وكان ويستون ماكيني منح التقدم ليوفنتوس ثم أدرك لاوتارو مارتينيز التعادل لإنتر من ركلة جزاء في الشوط الأول المثير لكن الأداء تراجع بعد الاستراحة.

وسيطر إنتر على الكرة وبدت ركلات الترجيح حتمية إلى أن منح سانشيز الفريق لقبه السادس في البطولة والأول له في المسابقة منذ 2010.

وكانت البطولة فرصة لكل مدرب حيث تطلع سيموني إنزاجي للقبه الأول كمدرب لإنتر فيما كان ماسيميليانو أليغري يأمل في انتزاع اللقب بعد البداية المخيبة لفترته الثانية مع يوفنتوس حيث يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري متأخرا بفارق 11 نقطة عن إنتر.

وبدأ إنتر، الفائز في آخر ثماني مباريات في الدوري، المباراة بقوة، لكن ستيفان دي فري ومارتينيز فشلا في هز الشباك.

ومنح ماكيني التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 25 وبعد ذلك بعشر دقائق حصل إيدن جيكو على ركلة جزاء بعد تدخل من ماتيا دي شيليو وسدد مارتينيز الكرة في الشباك.

وأنقذ ماتيا بيرين حارس يوفنتوس ضربة رأس من دينزل دومفريس بعد الاستراحة ليمتد نهائي كأس السوبر إلى الوقت الإضافي لأول مرة منذ 2016.

وبدت ركلات الترجيح حتمية غير أن لحظة تردد كلفت يوفنتوس اللقب إذ حاول أليكس ساندرو إعادة الكرة بصدره إلى بيرين لكن ماتيو دارميان انقض على الكرة ومررها إلى سانشيز ليضعها في المرمى.