بونوتشي يشتبك مع سكرتير نادي إنتر بعد هدف سانشيز الحاسم في السوبر الإيطالي (فيديو)

اشتبك ليناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، مع كريستيانو موزيلو الذي يعمل سكرتيرا ضمن طاقم نادي إنتر ميلان عقب هدف الفوز الحاسم الذي سجله التشيلي أليكسيس سانشيز في شباك يوفنتوس بالسوبر الإيطالي.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء 1-1 في شوطيها الإضافي والأصلي، إلا أن أليكسيس سانشيز سجل هدفا حاسما في الدقيقة 120 ليجرد يوفنتوس من لقب السوبر الإيطالي.

Bonucci : I’m coming on to take a penalty fellas

Alexis Sanchez : NAH YOU’RE NOT 🤣 pic.twitter.com/4JfMUyWo5L

