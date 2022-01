إنتر ميلان يتوج بكأس السوبر الإيطالي بفوز درامي على يوفنتوس

توج إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على يوفنتوس بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على أرضية ”سان سيرو“.

افتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق ماكيني، قبل أن ينجح إنتر في إدراك التعادل عبر لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء بعد 10 دقائق من هدف يوفنتوس.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لهدف لمثله.

وبعدما ذهبت المباراة إلى الأشواط الإضافية وسيطر إنتر على الكرة وبدت ركلات الترجيح حتمية إلى أن منح سانشيز الفريق لقبه السادس في البطولة والأول له في المسابقة منذ 2010.

وخطف سانشيز هدف الفوز لإنتر في الوقت القاتل بالدقيقة 120.

