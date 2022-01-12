مانشستر سيتي بات صاحب رابع أغلى علامة تجارية لناد في أوروبا

أظهرت دراسة أجرتها شركة ”براند فاينانس“، وهي شركة استشارية رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية في العالم، وتتخذ من لندن مقرا لها، أن مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بات صاحب رابع أغلى علامة تجارية لنادي كرة قدم في أوروبا.

بدا أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يشهد سباقا ثلاثيا في القمة، لكن في فترة عيد الميلاد، أواخر الشهر الماضي، هدد مانشستر سيتي الجميع بالركض بمفرده نحو لقبه الرابع في خمسة مواسم.

ووسع فريق المدرب بيب غوارديولا الفارق في القمة إلى عشر نقاط مع تشيلسي، بعد 21 جولة، وحقق 11 انتصارا على التوالي في الدوري.

وتصدرت خمسة فرق فقط الدوري الممتاز بفارق لا يقل عن ثماني نقاط في أول أيام العام الجديد، وفي كل المرات فازت هذه الفرق باللقب في النهاية، وفي ثماني مرات بآخر 12 موسما توج باللقب الفريق الذي أنهى العام في الصدارة.

وقالت الدراسة إن مانشستر سيتي، المملوك للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، تقدم من المركز الخامس في 2020 ليحتل المركز الرابع في 2021، بقيمة بلغت 1,313 مليار دولار أمريكي، وذلك بعدما حقق زيادة عن قيمته في 2020 التي بلغت 1,245 مليار دولار.

واحتل ريال مدريد الإسباني قائمة أغلى العلامات التجارية بين أندية كرة القدم بقيمة بلغت 1,499 مليار دولار، ليحافظ على الصدارة التي احتلها العام الماضي، رغم أن قيمته انخفضت بعدما كانت 1,572 مليار في 2020، وكذلك غريمه التقليدي برشلونة حافظ على المركز الثاني رغم انخفاض قيمته من 1,565 مليار في 2020 إلى 1,487 مليار في 2021.

ورغم تخبطه داخل الملعب، واستبدال المدربين وغيابه عن الألقاب، ظل مانشستر يونايتد، الغريم المحلي لمانشستر سيتي، في المركز الثالث، رغم انخفاض قيمته من 1,456 مليار إلى 1,327 مليار في 2021.

وتقدم بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، وبطل دوري أبطال أوروبا 2020، للمركز الخامس بدلا من الرابع، بعدما سجل ارتفاعا من 1,169 مليار دولار في 2020، ليحقق 1,255 مليار في 2021.

في المقابل، تراجع ليفربول من المركز الرابع في 2020 بقيمة إجمالية لعلامته بلغت 1,398 مليار إلى 1,143 مليار، ليتراجع للمركز السادس في الترتيب.

ولم تتغير المراكز من السابع وحتى العاشر بين عامي 2020 و2021، حيث جاءت على النحو التالي: باريس سان جيرمان وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وآرسنال.