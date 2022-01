التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي

يستضيف ملعب ”جوزيبي مياتزا“ مواجهة كأس السوبر الإيطالي التي تجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر الحساب الرسمي لقناة ”LEGA SERIE A“ عبر موقع يوتيوب، وهي غير منقولة على أي قناة عربية.

ماذا يقول التاريخ؟

يعد فريق يوفنتوس الأكثر ظهوراً في مباراة السوبر الإيطالي برصيد 16 مرة وهو أيضاً الأكثر تتويجاً بواقع 9 مرات آخرها عام 2020.

وخاض إنتر مباراة السوبر 9 مرات وفاز باللقب 5 مرات آخرها عام 2010.

وتقابل الفريقان في كأس السوبر الإيطالي من قبل مرة وحيدة في نسخة 2005 وفاز فريق إنتر بنتيجة 1-0 بهدف سجله الأرجنتيني خوان فيرون.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 24 أكتوبر الماضي على نفس الملعب وتعادلا بنتيجة 1-1.

THE CUP IS IN TOWN! 📍#SupercoppaFrecciarossa 🏆 #InterJuve pic.twitter.com/5wPEOsywm9

— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 11, 2022