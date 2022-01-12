التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي

يستضيف ملعب ”جوزيبي مياتزا“ مواجهة كأس السوبر الإيطالي التي تجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر الحساب الرسمي لقناة ”LEGA SERIE A“ عبر موقع يوتيوب، وهي غير منقولة على أي قناة عربية.

ماذا يقول التاريخ؟

يعد فريق يوفنتوس الأكثر ظهوراً في مباراة السوبر الإيطالي برصيد 16 مرة وهو أيضاً الأكثر تتويجاً بواقع 9 مرات آخرها عام 2020.

وخاض إنتر مباراة السوبر 9 مرات وفاز باللقب 5 مرات آخرها عام 2010.

وتقابل الفريقان في كأس السوبر الإيطالي من قبل مرة وحيدة في نسخة 2005 وفاز فريق إنتر بنتيجة 1-0 بهدف سجله الأرجنتيني خوان فيرون.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 24 أكتوبر الماضي على نفس الملعب وتعادلا بنتيجة 1-1.

أفكار إنزاغي

يتطلع المدرب سيميوني إنزاغي لتحقيق أول ألقابه مع إنتر بعد توليه المهمة مطلع هذا الموسم خلفاً للمدرب أنطونيو كونتي.

ويميل التاريخ بين إنزاغي ومنافسه ماسيمو أليغري، مدرب يوفنتوس، لصالح الأخير الذي فاز في 7 مواجهات من أصل 10 لقاءات جمعتهما بينما فاز إنزاغي مرتين وتعادلا في مباراة وحيدة.

وقال سيميوني إنزاغي مدرب إنتر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه سيخوض مباراة نهائية ولا توجد أفضلية لفريق على الآخر فالحظوظ متساوية مؤكداً أن يوفنتوس فريق متمرس في هذه المباريات وهو ما يزيد صعوبة اللقاء.

وأشار إلى أن إنتر سيلعب بكافة أسلحته لإرضاء جماهيره وسيخوض المباراة بشراسة وقوة وإصرار لتحقيق لقب كأس السوبر خاصة أن المنافس قوي ويملك العديد من النجوم الكبار.

ويدخل الفريق متسلحاً بروح معنوية بعد الفوز الأخير على لاتسيو بنتيجة 2-1. واستعاد الفريق في ذلك اللقاء جهود لاعبه إدين دجيكو بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ويعتمد إنتر على طريقة 3-5-2 بوجود حارس المرمى سمير هاندانوفيتش وأمامه الثلاثي ميلان سكرينار وأليساندرو باستوني وستيفان دي فريغ في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش وبجواره نيكولو باريلا وهاكان كالهانوغلو ويميناً دينزل دومفريس ويساراً إيفان بيريسيتش وفي الهجوم لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو أو أليكسيس سانشيز.

Domani c'è la #SupercoppaFrecciarossa: le parole di mister Inzaghi e Handanovic alla vigilia di #InterJuventus https://t.co/JsUiK2J4F4 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 11, 2022

أوراق أليغري

يأمل يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمو أليغري تحقيق اللقب على حساب إنتر بطل الدوري وحصد الانتصار لإسعاد جماهيره.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه أمامه مواجهة صعبة للغاية واستثنائية على ملعب رائع وأمام بطل الدوري وبالتالي لا مجال للتوقعات.

وأشار إلى أن فريقه سيسعى للحفاظ على الكرة والتمرير بشكل أكبر مطالباً لاعبيه بالتحلي بالهدوء التام والسيطرة على إيقاع اللعب.

ويغيب عن يوفنتوس حارس مرماه فويتشيك تشيزني بحسب تصريحات أليغري، لعدم الجاهزية، بجانب احتمالات عدم مشاركة المدافع ليوناردو بونوتشي في اللقاء كاملاً.

ومن المنتظر أن يعتمد أليغري على تشكيلة تضم حارس المرمى ماتيا بيرين وأمامه رباعي خط الدفاع دانيلي روجاني وجورجيو كيليني وخوان كوادرادو وماتيا دي تشيليو.

ويقود خط الوسط رودريغو بينتاكور وبجواره أدريان رابيو ومانويل لوكاتيلي مع ثلاثي الهجوم باولو ديبالا وألفارو موراتا وفيدريكو برنارديسكي.

وقال عماد دربالة، محلل الدوري الإيطالي الأسبق بقنوات أون سبورتس، لـ“إرم نيوز“، إن مواجهة السوبر الإيطالي بين إنتر ويوفنتوس ستكون خارج التوقعات، مؤكداً أن إنتر مع إنزاغي يجيد نفس طريقة لعب كونتي ويقدم مستويات مميزة كما أن لاوتارو ودجيكو ثنائية مميزة نجحت في تعويض رحيل روميلو لوكاكو.

وأشار إلى أن يوفنتوس لديه العديد من الأسلحة الهجومية خاصة ديبالا وموراتا مؤكداً أن اليوفي لديه خبرات كبيرة أيضاً لدى مدربه أليغري الذي قاد الفريق لتحقيق العديد من الألقاب من قبل.