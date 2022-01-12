الصحف الرياضية: مباراة ريال مدريد وبرشلونة "عاصفة في الصحراء".. ولوريس وبوغبا ومبابي "أحرار"

شكل كأس السوبر الإسباني المقام بالمملكة العربية السعودية ولقاء نصف النهائي بين ريال مدريد وبرشلونة، وتطورات قضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وتعثر الجزائر أمام سيراليون، وبداية غينيا الاستوائية بلاعبين ولدوا في إسبانيا بأمم أفريقيا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمصير عثمان ديمبلي في برشلونة، واقتراب نيوكاسل من صفقة جديدة، ولاعبي المنتخب الفرنسي الذين دخلوا الفترة الحرة من عقودهم، ونتائج رالي داكار في السعودية، ولقاء كأس السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت على لقاء ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي الأول لكأس السوبر الإسباني المقام بالسعودية، وكتبت: ”عاصفة في الصحراء“.

كما اهتمت الصحيفة بنصف النهائي الثاني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”سيميوني يفقد سافيتش وغريزمان ومارسيلينو يستعيد يوري“.

كما اهتمت الصحيفة برالي داكار في السعودية، وكتبت: ”البطل السوبر باريدا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام بالسعودية بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”سوبر كلاسيكو“.

الصحيفة اهتمت بمصير الفرنسي عثمان ديمبلي في برشلونة، وكتبت: ”وكيل ديمبلي لم يغلق الباب أمام التجديد“.

كما اهتمت الصحيفة بهزيمة برشلونة أمام ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية.

كما اهتمت بكأس السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس، وكتبت: ”كأس السوبر الإيطالي يبحث عن زعيم“.

آس

ركزت الصحيفة على كلاسيكو نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في السعودية، وكتبت: ”سحرة الشرق“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد الذي يواجه في نصف النهائي الثاني أتلتيك بلباو، وكتبت: ”جواو فيليكس يهدف للعب أساسيا في السعودية“.

الصحيفة اهتمت ببداية مشوار غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا، حيث تواجه كوت ديفوار، وكتبت: ”بداية غينيا الاستوائية الإسبانية جدا.. 15 لاعبا ولدوا على أرض إسبانيا“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات بول سكولز، النجم السابق لمانشستر يونايتد، بشأن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الحالي، وكتبت: ”ضد السم“، و“سكولز: كونتي من شأنه أن يفرز الفوضى السامة“.

كما تحدثت الصحيفة عن جلسة تصوير محمد صلاح، نجم ليفربول، مع إحدى المجلات البريطانية الشهيرة، وكتبت: ”أستثمر في نفسي“.

الصحيفة اهتمت باقتراب كريس وود، لاعب بيرنلي، من الانتقال لنيوكاسل يونايتد، وكتبت: ”كريس وود: 25 مليون جنيه إسترليني ينتقل لنيوكاسل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نجوم المنتخب الفرنسي الذين يدخلون الفترة الحرة من عقودهم، الحارس لوريس وبول بوغبا وكيليان مبابي، وكتبت: ”أحرار“.

كما تحدثت عن تعادل منتخب الجزائر أمام سيراليون في نهائيات أمم أفريقيا، وكتبت: ”الجزائر تتعثر في البداية“.

الصحيفة اهتمت بنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش ومصير مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، وكتبت: ”ديوكوفيتش بين الشك والانتظار“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء كأس السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس، وكتبت: ”كأس السوبر.. الحقيقة“.

الصحيفة تحدثت عن سوق انتقالات روما، وكتبت: ”طلقة روما: هنا أوليفيرا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء كأس السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس، وكتبت: ”كأس السوبر الإيطالي للخداع“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات ميلان وجنوى وعودة شيفشينكو لميلان ولقاء أتلانتا وفينيزيا، وكتبت: ”شيفا كأس زاحف“، و“أتلانتا مهمة الفوز“.