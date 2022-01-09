ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يهزم فينيزيا ويتصدر مؤقتا

حقق ميلان فوزا مهما على مضيفه فينيزيا، بنتيجة 3/0، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وافتتح المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لميلان في الدقيقة الثالثة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة عرضية من رفائيل لياو.

ووقع الفرنسي ثيو هيرنانديز الهدف الثاني لميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما توغل على الجهة اليسرى.

ومنح الحكم ماسيميليانو إيراتي ميلان ركلة جزاء سجل منها ثيو هيرنانديز الهدف الشخصي الثاني والثالث لميلان في الدقيقة 59، علما أن الحكم طرد ميكائيل سفوبودا من فينيزيا في الدقيقة 58.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 48 نقطة من 21 مباراة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متقدما بنقطة وحيدة عن إنتر ميلان الثاني، والذي لعب 20 مباراة ويلتقي في وقت لاحق مع لاتسيو على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

وحقق ميلان الفوز رقم 15، في حين تعادل 3 مرات، وخسر 3 مرات، في المقابل جمدت الخسارة رصيد فينيزيا عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

80 – Il Venezia diventa l'80ª squadra differente contro cui Zlatan #Ibrahimovic trova il gol nei maggiori 5 campionati europei: dall'inizio del 2000, lo svedese diventa il 2° giocatore a riuscirci, dopo Cristiano Ronaldo (il 30 dicembre v Burnley). Molteplicità.#VeneziaMilan pic.twitter.com/kCxQ4HxPEt — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 9, 2022

أرقام بيولي وإبراهيموفيتش

وقالت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات، إن ستيفانو بيولي مدرب ميلان قاد مباراته رقم 400 كمدرب في الدوري الإيطالي.

وأوضحت أن بيولي بات المدرب الثامن الذي يصل إلى هذه المرحلة في الدوري الإيطالي منذ بداية عهد احتساب الفوز بـ3 نقاط.

وتولى بيولي تدريب ميلان في أكتوبر 2019، علما أنه درب أندية باليرمو ولاتسيو وإنتر ميلان وفيورنتينا.

400 – Panchina n° 400 in Serie A per Stefano #Pioli, che diventa così l'ottavo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere questo traguardo nella competizione. Traguardo.#VeneziaMilan #SerieA pic.twitter.com/v5Hv8sUH84 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 9, 2022

ووفقًا للشبكة ذاتها فإن فينيزيا هو الفريق رقم 80 الذي يتمكن زلاتان إبراهيموفيتش من التسجيل ضده في الدوريات الخمسة الكبرى.

وأضافت أنه منذ العام 2000 يعد إبراهيموفيتش اللاعب الثاني فقط الذي يصل لهذا الرقم بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، الذي حقق هذا الرقم في 30 ديسمبر الماضي ضد بيرنلي.

ولحساب الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي يلتقي في وقت لاحق ساسولو مع إمبولي، وأودينيزي مع أتلانتا، ونابولي مع سامبدوريا، في حين يلعب روما مع يوفنتوس، وجنوة مع سبيزيا، وإنتر ميلان مع لاتسيو، وفيرونا مع ساليرنيتانا.