غرفة ملابس يوفنتوس على حافة الانفجار بعد خلافات خلال لقاء نابولي

باتت غرفة ملابس يوفنتوس على حافة الانفجار بعد مشاحنات وصراعات بين اللاعبين خلال وبعد التعادل مع نابولي في تورينو ضمن الدوري الإيطالي، يوم الخميس الماضي.

وكشفت كاميرات منصة DAZN عن العديد من المشاجرات داخل أرض الملعب خلال المواجهة الحاسمة ضد نابولي حيث كافح بطل إيطاليا السابق لإدراك التعادل.

ومنح المهاجم الإيطالي فيدريكو كييزا فريقه يوفنتوس المتواضع التعادل 1-1 مع ضيفه نابولي، ليظل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في المركز الخامس.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن كييزا، والهولندي ماتياس دي ليخت، تبادلا الكلمات العنيفة مع أدريان رابيو داخل الملعب، حيث اتهما اللاعب الفرنسي بالفشل في التغطية المطلوبة منه خلال مباراة مصيرية كان من شأنها إحياء طموحات فريق السيدة العجوز“ الأوروبية.

وفي المقابلة التي أجراها بعد المباراة أشاد أليجري بالروح التنافسية للاعبيه، وقال في محاولة للتقليل من شأن الانقسامات في الملعب: ”من الصواب أن يحاول اللاعبون تشجيع بعضهم البعض“.

لكن في الحقيقة كانت كلماته من أجل إخفاء المشاكل داخل فريقه الذي يكافح من أجل تسجيل الأهداف منذ رحيل كريستيانو رونالدو.

وكان هجوم يوفنتوس من أسباب القلق، حيث أحرز الفريق 28 هدفًا فقط في 20 مباراة ليحتل المركز 11 في قائمة أقوى هجوم في البطولة.

وليس من الشائع جدًا في يوفنتوس ملاحظة التوتر بين اللاعبين، ومع ذلك، هناك شعور بالضيق داخل الفريق مما ينذر بتعريض العلاقات بين اللاعبين للخطر، وجعل محاولتهم للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا أكثر صعوبة.

ويدعو المأزق الحالي إلى الوحدة بدلًا من إهدار الطاقة في الشجار الذي يهدد بإفساد الروح الجماعية داخل الفريق الذي يحتاج إلى التكاتف في محاولة لإعادة طموحاتهم الأوروبية إلى المسار الصحيح.

ويبدو أن البعض على أرض الملعب يفتقر للتصميم والعزم ربما بسبب الظروف وليس الرغبة مما يثير بعض العدوانية في خط صفوف الفريق.

وخلال المباراة ذاتها تشاجر خوان كوادرادو مع كييزا بعد فشله بمنع هجمة مرتدة لنابولي مما يؤكد وجود المزيد من المشاكل بين لاعبي اليوفي لا يستطيع أليجري السيطرة عليها.

وفي المباراة ذاتها احتك المدافع الهولندي دي ليخت مع زميله رابيو بعد أن تقدم نابولي عبر خط الوسط في إحدى الهجمات العديدة، وفسرت حركة يد ”دي ليخت“ ما يعتقده بالضبط عن جهود نجم باريس سان جيرمان السابق.

ونال يوفنتوس 9 ألقاب متتالية قبل أن يفقد اللقب، في الموسم الماضي، لصالح إنتر ميلان مما أدى إلى إقالة المدرب أندريا بيرلو ليعود أليجري مرة أخرى.

ويحل يوفنتوس ضيفًا على روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، غدًا الأحد، وهو يحتل المركز الخامس متأخرًا بثلاث نقاط عن أتلانتا رابع الترتيب والذي يملك مباراة مؤجلة، ويتأخر يوفنتوس بفارق 11 نقطة عن إنتر المتصدر.