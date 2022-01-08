إصابة السنغالي كاليدو كوليبالي نجم نابولي بفيروس كورونا قبل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أعلن نادي نابولي إصابة مدافعه كاليدو كوليبالي بفيروس كورونا أثناء وجوده مع منتخب السنغال في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتبدأ السنغال مشوارها في المجموعة الثانية أمام زيمبابوي يوم الإثنين.

وقال نابولي في بيان: ”جاءت نتيجة اختبار كاليدو كوليبالي إيجابية بكوفيد-19 خلال الوجود مع السنغال، ونال المدافع التطعيم ولا يعاني من أي أعراض ولقد خضع للعزل الذاتي وفقًا للبروتوكول“.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة السنغال دكار، يوم الأربعاء، لكن الرحلة تأجلت بعد وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا بين بابي ماتار سار، ونامباليس مندي، ومامي بابا تيام.

وأعلن فيكتور سيه سيسي الأمين العام للاتحاد السنغالي في وقت لاحق وجود 6 حالات إيجابية أخرى بين العاملين في الجهاز الفني.

وتأكدت إصابة بيير-إمريك أوباميانغ قائد الجابون، وزميله ماريو ليمينا، بفيروس كورونا خلال الخضوع لاختبار كوفيد-19 عند الوصول إلى ياوندي، لتحوم شكوك حول مشاركتهما في البطولة القارية.

وتتجه الأنظار إلى الكاميرون التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

وتم تأجيل البطولة من الصيف الماضي، إلى يناير وفبراير 2021، بسبب وباء كورونا المستجد.

وكان من المقرر في البداية أن تستضيف الكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2019، لكن البطولة نُقلت إلى مصر عندما وجد الكاف أن الكاميرون لم تكن جاهزة لاستضافة الحدث.

وتفتتح البطولة، غدًا الأحد، بمواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو على استاد باول بيا ستاديوم في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، وفي اليوم ذاته يلعب منتخب أثيوبيا مع الرأس الأخضر.

يشار إلى أن منتخب مصر هو أكثر منتخب تتويجًا بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، ثم الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا وحصد اللقب 4 مرات، مقابل 3 ألقاب لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو.

ونال منتخب الجزائر لقب نسخة 2019 بعد فوزه في المباراة النهائية 1/0 على منتخب السنغال على استاد القاهرة الدولي.