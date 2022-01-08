رسميًا: تقليص عدد الجماهير في الدوري الإيطالي إلى خمسة آلاف

صوتت جميع أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، على تقليص عدد الجماهير في الجولتين المقبلتين، في يناير كانون الثاني، إلى خمسة آلاف متفرج؛ للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

وأكد اثنان من مسؤولي الأندية لوكالة ”رويترز“، أن القيود ستطبق في الأسبوع المقبل والذي يليه.

وكان الحضور الجماهيري تم تقليصه إلى 50%، في الجولة التي تقام غدا الأحد.

وأمس الجمعة، تحدث ماريو دراجي رئيس وزراء إيطاليا إلى جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، بشأن إمكانية إقامة المباريات بدون جماهير أو إيقاف البطولة مؤقتا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 197552 حالة إصابة بكورونا، اليوم السبت، مقابل 108304 أمس الجمعة، فيما تراجع عدد الوفيات من 223 إلى 184.

وفي ديسمبر كانون الأول، قلصت الحكومة الإيطالية نسبة الحضور في الرياضات التي تقام في الملاعب المفتوحة من 75 إلى 50%.

وتأجلت أربع من عشر مباريات في الدوري، يوم الخميس الماضي؛ بسبب وضع عدة أندية في الحجر الصحي بسبب كورونا.

وقالت وكالة أنباء أنسا، اليوم السبت، إن رابطة الدوري نجحت في استئنافها ضد قرار السلطات الصحية بوضع أندية أودينيزي وسالرنيتانا وتورينو في الحجر، رغم سلبية عينات اللاعبين.

وسيظل بولونيا في الحجر بعد رفض طعن رابطة الدوري في محكمة في إميليا.

ولم يتضح بعد عدد المباريات التي يمكن تأجيلها في الجولة التي تقام الأحد.

وتم تخفيض سعة الملاعب من الجمهور من 75% إلى 50%، بعد مرسوم حكومي يهدف إلى مكافحة التفشي الأخير لفيروس كورونا، ويجب على المشجعين الآن ارتداء الكمامات.

في حين تم تطعيم جميع لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطالي تقريبا- نحو 98%- فقد ورد أن ما يقرب من 30 لاعبا يقاومون اللقاح.