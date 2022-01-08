الصحف الرياضية: عودة فينيسيوس الساحر.. موراتا يقترب أكثر.. وهالاند لريال مدريد (صور)

شكلت مباريات الدوريات الأوروبية لليوم السبت، وأبرزها في إسبانيا بين ريال مدريد وفالنسيا، وغرناطة أمام برشلونة، ومواجهة روما ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، وأخبار سوق الانتقالات التي تميزت برحيل كيران تريبير رسميا لنيوكاسل وفيليب كوتينيو لأستون فيلا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بفوز أولمبيك مارسيليا التاريخي في ملعب بوردو في الدوري الفرنسي، وقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا التي أسفرت عن 3 مواجهات قوية، ونهائيات أمم أفريقيا التي تنطلق الأحد في الكاميرون، وتطورات قضية منع الصربي نوفاك ديوكوفيتش من دخول أستراليا.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني وكتبت: ”هامش ضئيل للخطأ“.

كما تحدثت عن قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا والمواجهات القوية المنتظرة وكتبت: ”مشاعر قوية في دور الـ16“.

الصحيفة اهتمت بلقاء غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”انتصار ثالث على التوالي هدف برشلونة“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار سوق الانتقالات وكتبت: ”كيران تريبير رسميا في نيوكاسل“ و“إعارة كوتينيو لأستون فيلا لا تحرر فيران توريس“.

الصحيفة اهتمت بتطورات إبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا وكتبت: ”ديوكوفيتش يقدر الدعم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة نحو أستون فيلا على سبيل الإعارة وتطورات التعاقد مع ألفارو موراتا وكتبت: ”وداعا فيليب كوتينيو“ و“موراتا يقترب أكثر من برشلونة“.

كما تحدثت عن لقاء غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة لمواصلة الخط التصاعدي“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا ومواجهة برشلونة لأتلتيك بلباو وكتبت: ”أتلتيك بلباو منافس قوي لبرشلونة“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني وكتبت: ”فالنسيا لريال مدريد الجريح“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة وانتقاله معارا لأستون فيلا وكتبت: ”كوتينيو يرحل“.

كما تحدثت عن لقاء غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”نهائي آخر قبل كأس السوبر الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بالمرشحين لجائزة ”ذا بيست“ لأفضل لاعب ولاعبة في العالم بحسب الفيفا وكتبت: ”ميسي مرشح للأفضل بحسب الفيفا برفقة محمد صلاح وليفاندوفسكي“ و“جيني هيرموسو وأليكسيا مرشحتان لجائزة أفضل لاعبة برفقة سام كير“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني وكتبت: ”اختبار للمتصدر بعد هزيمة أمام خيتافي“.

كما تحدثت عن مصير قضية منع الصربي نوفاك ديوكوفيتش من دخول أستراليا وكتبت: ”السلطات الأسترالية: ديوكوفيتش بإمكانه الرحيل إن رغب“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني وعودة فينيسيوس جونيور للعب وكتبت: ”عودة الساحر“.

كما تحدثت عن قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا التي أسفرت عن 3 مواجهات قوية بين أتلتيك بلباو وبرشلونة، وريال سوسيداد أمام أتلتيكو مدريد، وريال بيتيس في مواجهة إشبيلية، وكتبت :“ 3 مشروبات“.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت: ”فيليب كوتينيو يعار لأستون فيلا“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت: ”غريزمان يغيب لمدة شهر“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا خارج ملعبه على بوردو في الدوري الفرنسي في سابقة تاريخية تحدث منذ سنوات طويلة وكتبت: ”التاريخ برفقة السعال“.

كما اهتمت الصحيفة بإطلاق سراح بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي المتهم بالاغتصاب بكفالة وكتبت: ”بنجامين ميندي: حرية مؤطرة للغاية“.

الصحيفة اهتمت بنهائيات أمم أفريقيا التي تنطلق الأحد في الكاميرون من خلال ملف حول المنافسة بين النجوم.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند المطلوب من أندية أوروبية كبرى وكتبت: ”أخبار سيئة لمانشستر: ذاهب لريال مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة بانتقال البرازيلي فيليب كوتينيو معارا من برشلونة لأستون فيلا مع إمكانية شراء عقده في الصيف وكتبت: ”فقط 33 مليون جنيه إسترليني مقابل كوتينيو في الصيف“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا على كرة القدم الإيطالية وكتبت: ”أغلق الملاعب“.

كما اهتمت بلقاء يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي وكتبت: ”أليغري – مورينيو: مبارزة بين الأساتذة في ورطة“.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات في الدوري الإيطالي وكتبت عن روما: ”روما على الفور ميتلاند“.

الصحيفة اهتمت بنهائيات أمم أفريقيا التي تحتضنها الكاميرون بداية من يوم الأحد القادم وكتبت: ”إلى نهائيات أمم أفريقيا مع كابوس فيروس كورونا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد تهديد انتشار فيروس كورونا للقاءات الدوري الإيطالي وكتبت: ”غرافينا: كرة القدم لا تغلق“.

كما اهتمت بيوفنتوس وبحثه عن مهاجم وكتبت: ”يوفنتوس لا أهداف، لا دوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بأخبار سوق الانتقالات في الدوري الإيطالي وتطورات قضية رفض السلطات الأسترالية دخول الصربي نوفاك ديوكوفيتش للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة وكتبت: ”القضية: ديوكوفيتش خطر على 50 مليونا“.