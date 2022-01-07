الصحف الرياضية: اتفاق مع فينيسيوس.. كوتينيو على بعد خطوة.. وديوكوفيتش يعامل كمجرم (صور)

شكلت تطورات منع السلطات الأسترالية نجم التنس العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدخول للبلاد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة وأخبار سوق الانتقالات، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتطورات رغبة ريال مدريد تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور ولقاءات الدوري الفرنسي ونتائج لقاءات الدوري الإيطالي، ومنع السلطات الصحية الإيطالية إجراء عدة لقاءات.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تطورات تجديد ريال مدريد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور وكتبت: ”اتفاق مع فينيسيوس جونيور“.

كما تحدثت عن تأهل أتلتيكو مدريد لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على رايو ماجاداهوندا 5/0 وكتبت: ”5 أهداف واشمئزاز“.

الصحيفة اهتمت بتطورات قضية إبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا وكتبت: ”ديوكوفيتش يوقف إبعاده“.

كما اهتمت بتطورات تجديد برشلونة عقد مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي وكتبت: ”يد ثقيلة مع عثمان ديمبلي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق انتقالاته وكتبت: ”تشافي مصمم على التعاقد مع ألفارو موراتا“، و“أراوخو وفرينكي دي يونغ يغيبان للإصابة“، و“فيليب كوتينيو على بعد خطوة من أستون فيلا“، و“تشيلسي يرغب في ضم سيرجينو ديست“، و“بايرن ميونخ يدخل في مزاد عثمان ديمبلي“.

الصحيفة اهتمت بتطورات رفض سلطات أستراليا دخول الصربي نوفاك ديوكوفيتش وكتبت: ”فضيحة ديوكوفيتش: لا يزال محتجزا في أستراليا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات محاولة إبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا وكتبت: ”في طي النسيان“.

كما تحدثت عن مصير البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة وكتبت: ”كوتينيو على بعد خطوة من أستون فيلا“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات كأس ملك إسبانيا وتأهل أتلتيكو مدريد وإقصاء أوساسونا وفياريال، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يعبر لدور الثمن بسلاسة“، و“جيرونا يقصي أوساسونا وفياريال يسقط في خيخون“.

كما اهتمت بإصابة بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بفيروس كورونا وكتبت: ”غوارديولا يضاف للائحة المصابين بفيروس كورونا“.

أس

ركزت الصحيفة على تطورات قضية إبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا وكتبت: ”تحدي ديوكوفيتش“.

كما تحدثت عن تأهل أتلتيكو مدريد لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على رايو ماخاداهوندا وكتبت: ”أتلتيكو مدريد استمتع“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وعلاقة سيبايوس بالمدرب كارلو أنشيلوتي وكتبت: ”ازدراء سيبايوس لأنشيلوتي“.

كما اهتمت بتطورات رغبة برشلونة في التعاقد مع ألفارو موراتا وكتبت: ”التعاقد مع موراتا لا يزال مفتوحا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء بوردو وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي وكتبت: ”يبدو سيئا“.

كما تحدثت عن اهتمام أندية إنجلترا بالمدافعين الفرنسيين في سوق الانتقالات الشتوية، وكتبت: ”إنجلترا تتطلع للمدافعين الفرنسيين“.

الصحيفة اهتمت بقضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش ومنعه من دخول أستراليا، وكتبت: ”ارتجال ديوكوفيتش“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج الدوري الإيطالي وتعادل يوفنتوس أمام نابولي 1/1 وفوز ميلان على روما 3/1، وكتبت: ”نابولي المهلك يخيف يوفنتوس“ و“بيولي يهزم روما“.

الصحيفة اهتمت بتأجيل عدة لقاءات في الدوري الإيطالي؛ بسبب رفض السلطات الصحية إجراءها.

كما اهتمت بتطورات قضية منع الصربي نوفاك ديوكوفيتش من دخول أستراليا وكتبت: ”ديوكوفيتش يعامل كمجرم“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج لقاءات الدوري الإيطالي وتعادل يوفنتوس أمام نابولي 1/1 وفوز ميلان على روما 3/1 وكتبت: ”نابولي نعم يوفنتوس لا“، و“ميلان أنت من المنافسين على اللقب“.

كما اهتمت بتأجيل عدة لقاءات من الدوري الإيطالي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا وعدم سماح السلطات الصحية بإجرائها، وكتبت: ”أبدا مثل هذا مرة أخرى“.