الصحف الرياضية: ريال مدريد يخيف الأشباح.. برشلونة "رد فعل".. وطرد ديوكوفيتش

شكل رفض السلطات الأسترالية دخول المصنف الأول في عالم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة وتأهل ريال مدريد وبرشلونة لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا وفوز تشيلسي على توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتطورات الأزمة الداخلية التي تعصف بمانشستر يونايتد وتطورات سوق الانتقالات وتأثير انتشار فيروس كورونا على لقاءات الدوري الإيطالي والثلاثين الذين يصنعون كرة القدم الفرنسية ونتائج رالي دكار المقام في السعودية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إبعاد السلطات الأسترالية الصربي نوفاك ديوكوفيتش ومنعه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة وكتبت :“ المبعد ”.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا وتأهل ريال مدريد وبرشلونة وإقصاء سيلتا فيغو وكتبت :“ برشلونة كان عليه أن يخرج من الوضع “ و “ ريال مدريد ينجح في تخويف الأشباح “ و “ بيلاريس يبقي على حلمه حيا ”.

الصحيفة اهتمت بنتائج رالي دكار المقام في السعودية وباقي لقاءات دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على قلب برشلونة تأخره بهدف لفوز بـ 2-1 على ليناريس في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا وكتبت :“ هذه الكأس تستحق ريمونتادا ”.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة ورغبته في ضم ألفارو موراتا وكتبت :“ يوفنتوس لا يرغب في رحيل موراتا حاليا “ و “ فيليب كوتينيو قريب من الرحيل لأستون فيلا ”.

الصحيفة اهتمت بإبعاد أستراليا نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش وكتبت :“ أستراليا تبعد نوفاك ديوكوفيتش لعدم قيامه بالتلقيح ضد كورونا ”.

كما اهتمت بتأهل ريال مدريد بعد فوزه على ألكويانو 3-1 وكتبت :“ ريال مدريد يتأهل في الدقائق الأخيرة ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ليناريس 2-1 وكتبت :“ رد فعل ”.

كما تحدثت عن تأهل ريال مدريد على حساب ألكويانو 3-1 وكتبت :“ أسينسيو وإيسكو ينقذان ريال مدريد في الدقائق الأخيرة“

الصحيفة اهتمت برالي دكار المقام في السعودية وكتبت :“ باريدا يفوز بمرحلة جديدة وتألق سانز ”.

كما اهتمت بمنع الصربي نوفاك ديوكوفيتش من دخول أستراليا وكتبت :“ أستراليا ترفض تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش وترسله للمنزل ”.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد بعد الفوز على ألكويانو 3-1 وبرشلونة بعد الفوز على ليناريس 2-1 لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا وكتبت :“ أكثر حظا من كرة القدم “ و “ المنقذ ديمبيلي ”.

كما تحدثت عن نتائج رالي دكار المقام في السعودية وكتبت :“ بيريدا يفوز بثاني مرحلة ويحلم بالفوز النهائي ”.

الصحيفة اهتمت بإبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش ومنعه من دخول أستراليا للمشاركة في بطولة أسراليا المفتوحة وكتبت :“ أستراليا تبعد ديوكوفيتش ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي على توتنهام 2-0 في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين وكتبت :“ كونتي يخسر في العودة لستامبفورد بريدج ”.

كما تحدثت عن أزمة مانشستر يونايتد وثورة لاعبين على المدرب رالف رانجنيك وكتبت :“ مانشستر يونايتد، السيد موثوق للإنقاذ ”.

الصحيفة اهتمت برفض سلطات أستراليا دخول المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش وكتبت :“ أستراليا تطرد نوفاك في رد فعل عنيف ”.

كما اهتمت الصحيفة بقرب إعلان نيوكاسل يونايتد التعاقد مع كيران تريبير واجتماع ستيفن جيرارد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من أجل ضمه لأستون فيلا وكتبت :“ ستيفن جيرارد متحمس على اجتماعه بكوتينيو ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على منع السلطات الأسترالية الصربي نوفاك ديوكوفيتش من دخول أستراليا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت :“ اخرج ”.

كما اهتمت الصحيفة بنجوم كرة القدم الفرنسية حاليا وكتبت :“ الثلاثون الذين يصنعون كرة القدم الفرنسية ”.

الصحف الإيطالية

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على انتشار فيروس كورونا في الأندية الإيطالية وتأثيره على الدوري الإيطالي والجماهير وكتبت :“ فوضى في الدوري الإيطالي ، السلطات الصحية تخفض الجماهير للنصف ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ميلان وروما في الدوري الإيطالي وكتبت :“ روما يتحدى ميلان ، مورينيو في سان سيرو مثل ديربي ”.

الصحيفة اهتمت بمستقبل الصربي دوشان فلاهوفيتش وكتبت :“ فيورنتينا طلقة أخرى : بياتيك بديلا لفلاهوفيتش ”.