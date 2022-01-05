أليغري: موراتا لن يرحل إلى برشلونة

قال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس اليوم الأربعاء إن المهاجم الفارو موراتا لن يرحل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الشهر الحالي، وقد يكون آرون رامسي الوحيد الذي سيرحل عن النادي هذا الشهر.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية وإسبانية أن الدولي الإسباني موراتا سينتقل إلى برشلونة خلال الشهر الحالي، بينما يتردد أن الويلزي رامسي سيعود إلى إنجلترا حيث يبحث عن المشاركة في المزيد من المباريات.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نابولي في الدوري: ”موراتا لن يرحل، لقد سجل 21 هدفا العام الماضي، وسبعة الموسم الحالي، المشكلة مع ألفارو إنه ينُظر إليه على أنه يفتقر دائما شيئا ما“.

وأضاف: ”تحدثت معه وأبلغته بعدم رحيله عن النادي لأن إيجاد لاعب بكفاءته وقدراته أمر صعب للغاية. ألفارو باق مع الفريق بحماس كبير وقد انتهت المناقشة في هذا الأمر“.

وعن رامسي قال المدرب الإيطالي: ”عاد رامسي للتدريبات اليوم عقب قوله إنه يريد العودة لإنجلترا. سيكون اللاعب الوحيد الذي سيغادر الشهر الحالي“.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي قبل استئناف المسابقة بعد العطلة الشتوية.

والفوز في إستاد يوفنتوس سيدفع الفريق نقطتين خلف نابولي صاحب المركز الثالث، حيث لا يستهدف أليغري أي مركز أعلى من ذلك في الوقت الحالي، إذ يتصدر إنتر ميلان المسابقة متقدما بفارق 12 نقطة عن يوفنتوس أكثر أندية الدوري الإيطالي نجاحا.

وأضاف أليغري ”إنتر بالتأكيد المرشح الأوفر حظا للفوز بالدوري، لا أريد أن أضع أي ضغوط على سيموني (إنزاجي مدرب إنتر)، علينا أن نخطو خطوة واحدة الآن وبعدها نرى ما سيحدث“.

وسيغيب جيورجيو كيليني قائد منتخب إيطاليا عن مباراة الغد بعد إصابته بفيروس كورونا، بينما استعاد المهاجمان باولو ديبالا وفيدريكو كييزا لياقتهما من أجل المشاركة أمام نابولي.