بعد التعافي من الأزمة القلبية.. إريكسن يستهدف المشاركة في كأس العالم 2022

قال الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، اليوم الثلاثاء، إنه يستهدف المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، نهاية العام الجاري، في قطر بعد التقدم الذي حققه في برنامج التعافي من أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة فريقه الافتتاحية في بطولة أوروبا، في يونيو الماضي.

ولم يلعب إريكسن، البالغ من العمر 29 عامًا، منذ هذه الأزمة الصحية الخطيرة أمام فنلندا، العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، فسخ إنتر ميلان عقد لاعب الوسط إريكسن بعد منع الدولي الدنماركي من اللعب في إيطاليا بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الدنماركية قال إريكسن إنه في حالة بدنية جيدة جدًا، ويثق بقدرته على المشاركة بكأس العالم في قطر، في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأضاف: ”هدفي اللعب في كأس العالم في قطر.. يشغل هذا الأمر تفكيري منذ وقت طويل بغض النظر عن اختياري ضمن تشكيلة الدنمارك أم لا. وحلمي العودة بقوة ثانية.. وحتى ذلك الحين سأقدم أفضل ما لدي لكي أثبت للجميع قدرتي على اللعب على أعلى المستويات مجددًا“.

"Ich war fünf Minuten tot." Christian Eriksen hat sich zum ersten Mal in einem Interview über seinen Herzstillstand bei der EM geäußert. Er bedankt sich darin unter anderem für die große Unterstützung, die er von den Fans erhalten hat.https://t.co/lswEgXWZD3 — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) January 4, 2022

وذكرت تقارير إعلامية أن لاعب توتنهام هوتسبير، وأياكس أمستردام السابق، يتدرب حاليًا مع كياسو المنافس في دوري الدرجة الثالثة السويسري خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال إريكسن إن قلبه ”لا يشكل عقبة“ مضيفًا أن الأزمة الصحية التي داهمته في ملعب باركن في كوبنهاجن من غير المرجح أن تتكرر.

وتابع: ”هدفي العودة للمنتخب الوطني، واللعب مجددًا في استاد باركن، وإثبات أن الأزمة القلبية كانت حدثًا عارضًا“.

وتلقى إريكسن آلاف الرسائل لدعمه وتشجيعه خلال الأشهر الستة الماضية والتي قال إنها ساعدته كثيرًا على التعافي.