بعد اعتذاره.. توخيل يرى أن تعليقات لوكاكو "لم تكن مقصودة"

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، اليوم الثلاثاء، إن تعليقات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التي انتقد فيها أساليب لعب المدرب الألماني ”لم تكن مقصودة“، مضيفا أن اللاعب اعتذر بالفعل عنها وعاد إلى التدريبات.

واستبعد اللاعب من تشكيلة مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، بعدما أبلغ لوكاكو شبكة سكاي إيطاليا بأنه غير سعيد بأسلوب توخيل، مضيفا أنه يود العودة إلى إيطاليا في وقت ما خلال مسيرته.

وقال توخيل للصحفيين قبل مواجهة ضيفه توتنهام هوتسبير في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة، يوم الأربعاء، ”منحناه الوقت لمراجعة نفسه. اعتذر (لوكاكو) وعاد إلى التشكيلة خلال التدريبات اليوم.

”كان الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي أن أفهم بوضوح أن تعليقاته لم تكن مقصودة، وأنه لم يفعل ذلك متعمدا لإحداث ضجة قبل مباراة كبيرة“.

لمن ينحاز رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي في أزمة توخيل ـ لوكاكو؟ https://t.co/CPJBD6uEru pic.twitter.com/GSSTSjI3Eg — إرم سبورت (@EremSports) January 4, 2022

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي من إنتر ميلان قبل بداية الموسم في صفقة قياسية للنادي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (131.83 مليون دولار).

وأضاف توخيل: ”أحدث بعض الضجيج الذي لا تريده، لكن لا توجد شكوك بشأن التزامه تجاه الفريق“. وخوفا من أي ردود فعل غاضبة من الجماهير على تصريحات لوكاكو، قال توخيل إن مسؤولية اللاعب الآن ”التخلص من هذه الفوضى“، مضيفا أن النادي سيعتني به.

وتابع: ”يدرك تماما ما حدث وما فعله لكن يمكنه التعامل مع الأمر … نحن سعداء باستمراره وسنحميه. إذا كان هناك من يختلف بشدة مع هذا الطرح فإنني أعتقد أننا نضع مصلحة الفريق أولا قبل كل شيء نفعله“.

ويحتاج المهاجم البلجيكي للعمل بقوة لاستعادة ثقة توماس توخيل وجماهير تشيلسي، بتقديم مستوى قوي على أرضية الملعب، وقد يكون لقاء توتنهام في ديربي لندني فرصة أمام اللاعب لعودته لأجواء المنافسة ونسيان المشكل الأخير.