استئناف مباريات الدوري الإيطالي رغم إصابة 10% من اللاعبين بكوفيد-19

تستعد رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم لاستئناف مباريات البطولة، بعد استراحة لمدة أسبوعين لقضاء العطلات، بينما هناك واحد من كل 10 لاعبين في الدوري مصاب بفيروس كورونا.

وبالرغم من إعلان إصابة 60 لاعباً بكوفيد-19، فمن المقرر إقامة مباريات تضم جميع الأندية الـ20 يومي الخميس والأحد، وفق ما نقلته وكالة ”أسوشيتد برس“.

ويعد نادي ساليرنيتانا (صاحب المركز الأخير) الأكثر تضرراً، حيث أصيب 9 من لاعبيه بكوفيد-19، بينما فقدت أندية لاعبين بارزين بسبب الفيروس، ومنها إنتر ميلان الذي خسر إدين دجيكو، ونابولي الذي خسر فيكتور أوسيمين، ويوفنتوس الذي خسر جورجيو كيليني.

حتى حارس مرمى إيطاليا السابق جانلويجي بوفون، الذي عاد الآن مع بارما في دوري الدرجة الثانية، أثبتت الاختبارات إصابته بكوفيد-19.

وسعى إنتر ميلان ويوفنتوس إلى تأجيل مباراة كأس السوبر الإيطالي المقررة الأسبوع المقبل على ملعب سان سيرو في ميلانو، لكن تقرر إقامة المباراة في موعدها.

وتم تخفيض سعة الملاعب من الجمهور من 75% إلى 50%، بعد مرسوم حكومي يهدف إلى مكافحة التفشي الأخير لفيروس كورونا، ويجب على المشجعين الآن ارتداء الكمامات.

في حين تم تطعيم جميع لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطالي تقريباً- نحو 98%- فقد ورد أن ما يقرب من 30 لاعباً يقاومون اللقاح.