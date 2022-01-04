"لا محرمات".. هل تتوقف مباريات كرة القدم قريبا مثل السلة واليد؟

فجر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جدلا واسعا مرة أخرى، بعدما أفصح عن فكرة تتمركز حول إيقاف توقيت مباريات كرة القدم منعًا لإضاعة الوقت، ولمنح فرصة أكبر لما وصفه بـ“كرة قدم نظيفة“.

ويدور جدل عالمي بالفعل حول طرح فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، وهو الأمر الذي ترفضه اتحادات أمريكا الجنوبية وأوروبا بشكل قاطع وسط ترحيب أفريقي وآسيوي.

وأعرب إنفانتينو في تصريحات لإذاعة إيطالية عن أفكاره بشأن التأخيرات العديدة التي تحدث خلال المباريات؛ ما يتسبب في إضاعة الوقت.

وقال رئيس الفيفا ”أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد حل يساعدنا في رؤية المزيد من الوقت النظيف للعب. يجب ألا يكون لدينا محرمات“.

”المشكلة هي أنه عندما يتقدم فريق ويتم ارتكاب خطأ ما، يبقى اللاعب على الأرض ويتألم كما لو أنه أصيب ببرق. ليس من المنطقي أن نلعب الكرة فقط في 47-48 دقيقة من مباراة عمرها 90 دقيقة .“ يجب أن نشاهد ما لا يقل عن 60 دقيقة من اللعب النظيف في 90 دقيقة ”.

”لا أعرف ما إذا كان إيقاف الوقت، عند كل حدث يهدر الوقت هو الحل أم لا“.

وتابع ”في البداية لم أتفق مع حكم الفيديو المساعد var ، لكننا الآن رأينا كيف أصبح جيدا ومؤثرا في كرة القدم“.

”نرحب بأي تغييرات يمكن أن تساعد هذه الرياضة، مثل: الحصول على ميزة لصالح المهاجم عند التسلل، وهو شيء نواصل النظر فيه“.

ويتوقف الوقت في مباريات كرة السلة واليد بطرق محددة للتأكد من لعب وقت المباراة بشكل كامل.

وتطرق رئيس الفيفا إلى مسألة تنظيم كأس العالم كل عامين، مؤكدا أن الاقتراح كان من قِبل مجلس الفيفا وليس منه بشكل شخصي، معتبرا أن تنظيم المونديال كل عامين سيصبح أمرا جيدا للغاية.

وأشار إنفانتينو إلى أنه من المتوقع ،أيضا، أن يتم تنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية كل عامين بدلا من 4 أعوام كما يحدث حاليا.