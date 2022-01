"لاغازيتا" تكشف عن إغراءات تورنتو المالية للتوقيع مع إنسيني نجم نابولي

كشفت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ عن الإغراءات والامتيازات المالية التي سيحصل عليها نجم هجوم نادي نابولي الإيطالي، لورينزو إنسيني، بعد توقيعه مع تورنتو الكندي.

وكانت تقارير صحفية أكدت أخيرا، أن إنسيني وافق على عرض تورونتو الذي يتضمن عقدًا لـ5 سنوات براتب سنوي يقدر بـ 15,5 مليون يورو شاملة الحوافز ومعفاة من الضرائب.

يأتي ذلك بعد أن انهارت مفاوضات التجديد بين إنسيني وأوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي.

وعرض دي لاورينتيس على إنسيني عقدًا لمدة 4 سنوات مقابل 3,5 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى مليون يورو حوافز صعبة التحقيق، وهو راتب أقل مما يتقاضاه اللاعب حاليّا قبل 6 أشهر فقط على نهاية عقده مع نابولي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”لاغازيتا“، يوم الاثنين، فإن ”إنسيني سيوقع عقد انضمامه إلى تورنتو هذا الأسبوع، إذ أخبر مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، وسباليتي بقراره أخيرًا“.

Lorenzo #Insigne à Toronto, c’est bouclé pour la saison prochaine. Signature prévue cette semaine. Contrat de 5 ans, salaire net de 11M+3 de bonus. En plus : villa, école internationale pour les enfants, prof d’anglais et voiture. Le joueur a parlé avec Spalletti et Mancini (GdS) pic.twitter.com/0TKA73pnhS

