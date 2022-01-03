"لاغازيتا" تكشف عن إغراءات تورنتو المالية للتوقيع مع إنسيني نجم نابولي

كشفت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ عن الإغراءات والامتيازات المالية التي سيحصل عليها نجم هجوم نادي نابولي الإيطالي، لورينزو إنسيني، بعد توقيعه مع تورنتو الكندي.

وكانت تقارير صحفية أكدت أخيرا، أن إنسيني وافق على عرض تورونتو الذي يتضمن عقدًا لـ5 سنوات براتب سنوي يقدر بـ 15,5 مليون يورو شاملة الحوافز ومعفاة من الضرائب.

يأتي ذلك بعد أن انهارت مفاوضات التجديد بين إنسيني وأوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي.

وعرض دي لاورينتيس على إنسيني عقدًا لمدة 4 سنوات مقابل 3,5 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى مليون يورو حوافز صعبة التحقيق، وهو راتب أقل مما يتقاضاه اللاعب حاليّا قبل 6 أشهر فقط على نهاية عقده مع نابولي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”لاغازيتا“، يوم الاثنين، فإن ”إنسيني سيوقع عقد انضمامه إلى تورنتو هذا الأسبوع، إذ أخبر مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، وسباليتي بقراره أخيرًا“.

Lorenzo #Insigne à Toronto, c’est bouclé pour la saison prochaine. Signature prévue cette semaine. Contrat de 5 ans, salaire net de 11M+3 de bonus. En plus : villa, école internationale pour les enfants, prof d’anglais et voiture. Le joueur a parlé avec Spalletti et Mancini (GdS) pic.twitter.com/0TKA73pnhS — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 3, 2022

وأضافت الصحيفة ”سيحصل لورينزو على فيلا خاصة به وسيارة جديدة بالإضافة إلى تسجيل أطفاله بمدرسة دولية، وتوفير معلم خاص لتعليمه اللغة الإنجليزية، وأخيرًا راتبه الضخم الذي يقارب 14 مليون يورو سنويّا“.

وفي حال أتم إنسيني انتقاله إلى تورنتو فسيحصل على راتب أعلى من جميع لاعبي الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2021-2022.

في الوقت ذاته فإن هذا الراتب سيجعل إنسيني اللاعب الأعلى أجرا في بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم .

ويعتبر المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا مهاجم لوس أنجلوس إف سي اللاعب الأعلى أجرًا في البطولة بـ5.5 مليون يورو سنويًّا.

إنسيني، البالغ 30 عامًا، انضم إلى ناشئي نابولي في عمر الخامسة عشرة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2010.

وخاض إنسيني 415 مباراة بقميص نابولي وضعته في المركز الرابع على لائحة اللاعبين الأكثر تمثيلًا للفريق الجنوبي عبر التاريخ.

كما سجل إنسيني 114 هدفًا وصنع 91، وهو الهداف التاريخي الرابع للنادي بفارق هدفٍ واحد عن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا صاحب المركز الثالث.

وأسهم إنسيني في تتويج نابولي بكأس إيطاليا مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر مرة واحدة. وحصد مع منتخب إيطاليا لقب يورو 2020 الصيف الماضي.