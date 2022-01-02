تطورات الحالة الصحية لليونيل ميسي بعد إصابته بفيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام أرجنتينية عن الحالة الصحيفة لليونيل ميسي مهاجم بريس سان جيرمان بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة ”أوليه“ إن ميسي، البالغ من العمر 34 عامًا، يشعر أنه بشكل جيد، رغم أن بعض الأعراض ظهرت عليه.

باريس سان جيرمان يعلن عن إصابة ميسي بفيروس كورونا https://t.co/gTHOah6bhF pic.twitter.com/wbUdIoruE2 — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

وأوضحت الصحيفة أن ميسي يعانى من ألم في جسده، وقليل من البرد، ولكن الأمر انتهى خلال ساعات، وأفادت أن ميسي لم يعانِ من انتكاسة كبيرة، لكن إصابته أثرت عليه عاطفيًا كحال أي مصاب بفيروس كورونا.

وتأكد غياب ميسي عن مباراة باريس سان جيرمان أمام نادي فان، غدًا الإثنين، في دور الـ32 من كأس فرنسا،

وقالت ”أوليه“ إن ميسي لن يتواجد مع باريس سان جيرمان أمام ليون، يوم الأحد المقبل، في الدوري الفرنسي، كما أشارت إلى أن ميسي تلقى 3 جرعات لفيروس كورونا، وكان حريصًا على تفادي الإصابة بالفيروس.

وكان باريس سان جيرمان قد كشف عن هوية اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ترتيب أفضل 100 لاعب في 2021.. محمد صلاح ثالثا.. ليفاندوفسكي في المركز الأول.. وميسي ثانيا https://t.co/qb6dZGFZWK pic.twitter.com/1lpbQfUuta — إرم سبورت (@EremSports) December 25, 2021

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي: ”الرباعي المصاب بفيروس كورونا، هم: ليونيل ميسي، وخوان بيرنات، وسيرجيو ريكو، وناثان بيتومازالا“.

وأضاف بيان النادي: ”اللاعبون الـ4 يتواجدون في العزل الذاتي، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب“.

وتابع: ”يستمر نيمار جونيور في عمليات التعافي في البرازيل، حتى 9 يناير الجاري، برفقة أعضاء من الطاقم الطبي ومدربي الفريق، ولا يزال من المتوقع عودته للتدريبات في غضون 3 أسابيع“.

اشتباه بإصابة خامسة

في سياق متصل قالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن هناك شكوكًا حول إصابة جديدة بفيروس كورونا، في باريس سان جيرمان .

وقالت الصحيفة إنه تم وضع لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا في الحجر الصحي الاحترازي، بسبب ظهور بعض أعراض فيروس كورونا عليه.

وأضافت أن دانيلو سيخضع لمسحة طبية، يوم الإثنين، وبالتالي لن يتواجد في قائمة الفريق التي ستخوض مباراة فان في كأس فرنسا.

يشار إلى أن ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

وسجل ميسي هدفًا واحدًا فقط لباريس سان جيرمان في 11 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكان أمام نانت، في نهاية نوفمبر الماضي، علمًا بأنه صنع 5 أهداف، في حين سجل 5 أهداف في 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.