الصحف الرياضية: عام كيليان مبابي.. يوفنتوس جديد.. والسيد داكار (صور)

شكل دخول كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفترة الحرة من عقده وإمكانية تعاقده مع فريق جديد، ومواجهة البلجيكي روميلو لوكاكو ومدربه في تشيلسي الألماني توماس توخيل، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما تحدثت الصحف عن فرض الاتحاد الفرنسي على الأندية اللعب في كأس فرنسا، وتعرض جواو كونسيلو لاعب مانشستر سيتي للسرقة والاعتداء.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي دخل الفترة الحرة من عقده ويمكنه التفاوض والتوقيع مع ريال مدريد الذي يحلم بضمه وكتبت: ”إنه عام كيليان مبابي“.

الصحيفة تحدثت عن فوز إسبانيول 2/1 على فالنسيا في الدوري الإسباني.

كما اهتمت بالعدو الريفي وكتبت: ”كثير يستعيد سان سيلفيستر لإسبانيا“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على شكوى البلجيكي روميلو لوكاكو من وضعه في تشلسي وغضب توماس توخيل من تصريحاته وكتبت: ”يواجه روميلو لوكاكو مواجهة مع مدربه توماس توخيل بعد انفجاره: أفضل أن أكون في إنتر ميلان“.

كما تحدثت عن سرقة واعتداء على جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي وكتبت: ”يمكن للنجم أن يلعب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على ستيفان بيترهانسل أحد أبطال رالي باريس داكار وكتبت: ”السيد داكار“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاءات كأس فرنسا لكرة القدم وكتبت: ”الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يفرض على الأندية اللعب“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وسوق الانتقالات الشتوية عبر رحيل ألفارو موراتا وكولوسيقسكي وتعويضهما بديفوك أوريغي ولو سيسلو وكتبت: ”سنة جديدة ويوفنتوس جديد“.