من هي "ماريا" شقيقة ميسي غير المعروفة؟

لا يُعرف عن عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الكثير، باستثناء زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائه الصغار ماتيو وتياغو وسيرو، ووالده خورخي ميسي الذي يقود غالبا مفاوضات عقوده كلاعب ومشاريعه التجارية، وظهور أشقائه في بعض المواقف على وسائل الإعلام، لكن القليل من يعرف أن للنجم الأرجنتيني شقيقة هي ماريا سول ميسي.

وتبلغ ماريا سول ميسي 28 سنة وهي الشقيقة الصغرى للنجم الأرجنتيني والمرأة الوحيدة ضمن عائلة تضم 4 أشقاء، وهم رودريغو ميسي وماتياس ميسي وليونيل ميسي وماريا سول ميسي، ووالداهم هما جورجي ميسي وسيليا ماريا كوتشيتيني.

وولد الأشقاء الأربعة في منطقة روزاريو بالأرجنتين ويدينون بالفضل في تطور مستواهم الاجتماعي وشهرتهم لنجم برشلونة سابقا وباريس سان جيرمان حاليا قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتعتبر ماريا سول ميسي هي المسؤولة عن متاجر العلامة التجارية للموضة لشقيقها ”themessi store“ وتشتغل بشكل وثيق مع مبدعة الموضة جيني هلفيغير الشقيقة الصغرى للمصمم الشهير تومي هيلفيغير.

وتستفيد ماريا سول ميسي أيضا من مسيرتها المهنية وشعبية شقيقها ليونيل ميسي على المواقع الاجتماعية حيث تملك 330 ألف متابع على ”إنستغرام“ وأكثر من 45 ألف متابع على ”تويتر“.

وتعتبر ماريا سول ميسي أقرب لشقيقها ليونيل ميسي ولباقي عائلتها الموحدة، وهي مرتبطة بلاعب كرة قدم محترف هو تولي أريلانو الذي ظهر في صور برفقة العائلة.

ترتيب أفضل 100 لاعب في 2021.. محمد صلاح ثالثا.. ليفاندوفسكي في المركز الأول.. وميسي ثانيا https://t.co/qb6dZGFZWK pic.twitter.com/1lpbQfUuta — إرم سبورت (@EremSports) December 25, 2021

وأطلقت ماريا سول ميسي مؤخرا علامة تجارية ”تألق وحب“ خاصة بلباس السباحة، وستكون متاحة في الأرجنتين والعالم.

وأعلنت العلامة التجارية ”Bikini’s Rio“ عن تعاونها مع شقيقة ليونيل ميسي عبر صفحتها على ”إنستغرام“ وكتبت: ”نحن ننهي عطلة نهاية الأسبوع مع أخبار كبيرة، يسعدنا أن نطلق هذه المجموعة التي جمعتنا مع مصممة رائعة وإنسانة جميلة ماريا سول ميسي“.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا الأرجنتين عندما كان في الثالثة عشرة من عمره للانتقال إلى برشلونة، حيث وقع ميسي عقده الأول مع برشلونة على منديل، بحسب صحيفة ”ديلي ستار“.

وغادر ميسي برشلونة خلال صيف 2021 بعدما انتهى عقده في كامب نو، لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

ولم يكن لدى برشلونة الإمكانيات المالية للتفاوض مع نجمه التاريخي والاتفاق على التجديد، ليغادر الفريق مجانا.

وسجل ميسي هدفًا واحدًا فقط لباريس سان جيرمان في 11 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكان أمام نانت في نهاية نوفمبر الماضي، في حين سجل 5 أهداف في 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.