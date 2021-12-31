ماركا: تدهور علاقة ريال مدريد وباريس سان جيرمان لتصل للقطيعة

بدأ العام الجديد بالفعل لتطفو على ساحة كرة القدم العالمية واحدة من أبرز الصفقات المتوقعة في نهاية الموسم الحالي بانتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد مجانا بعد رفض ناديه باريس سان جيرمان بيعه للنادي الملكي الصيف الماضي، حيث يمكن للمهاجم الفرنسي التفاوض مع أي ناد يريد وسط انقطاع العلاقات بين الناديين الكبيرين.

ومنذ إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الماضية في 31 أغسطس/ آب الماضي بدأ العد التنازلي لانتقال مبابي لريال مدريد، ولكن الآن، مع انطلاق عام 2022، يتطلب الأمر مزيدًا من القوة من ريال مدريد الذي يجب أن يجيب على عدة تساؤلات منها ماذا سيفعل والقانون في صفه؟ هل سيعلن عن الصفقة في حال اتفاقه مع مبابي؟ ماذا سيكون سلوك قادة النادي مع تصرفات باريس سان جيرمان؟

الصحف الرياضية: مبابي حر.. موراتا الرقم 9.. وميندي حالة فريدة (صور) https://t.co/IuDYR8NEtM pic.twitter.com/kwQqDWN2bS — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن ريال مدريد يدرك أن الشرعية إلى جانبه، وأن مبابي وأي لاعب ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران المقبل يمكنه التوقيع بشكل مبدئي مع ريال مدريد أو مع الفريق الذي يريده ولا شيء يمكن أن يمنعه من الانتقال رسميا في نهاية الموسم.

وفي المقابل لن يستطيع باريس سان جيرمان الضغط على اللاعب بأي شيء، إذ أصبحت له الحرية في اختيار مستقبله وقادة النادي يعرفون ذلك تماما.

وفي مكاتب إدارة ريال مدريد في فالديبيباس، يدركون أن النادي سيكون مرة أخرى في أول يوليو/تموز المقبل مركز عالم كرة القدم مع ارتداء مبابي لقميص النادي خاصة أن قرار اللاعب لم يتغير ولم يكن انضمام ليونيل ميسي في الصيف الماضي أو ظهور زين الدين زيدان كمدير فني مرشح لخلافة ماوريسيو بوكيتينو مهمًا له كثيرًا لأنه يريد التغيير واللعب لريال مدريد.

ولن يتم الإعلان عن الصفقة قبل نهاية هذا الموسم. قد تؤخر مواجهة الفريقين في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا من الإجراءات الشكلية بين الجانبين بعض الشيء، لكنها لن توقف رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ومبابي في السير قدما في إتمام الصفقة.

علاقة مقطوعة

العلاقة مع باريس سان جيرمان مقطوعة، لكن مواجهة دوري الأبطال ستجبر قادة الناديين على الالتقاء مرة أخرى. لقد فكر كل ناد في مصالحه وتقلص الحوار بينهما إلى لا شيء مثلما حدث في آخر يوم من أيام فترة الانتقالات الأخيرة عندما رفض سان جيرمان عرض ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو لضم اللاعب.

وبالإضافة إلى صفقة مبابي، توجد مشكلة دوري السوبر الأوروبي التي كانت سببا في تصدع علاقات الناديين، حيث تحول القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي إلى أحد أذرع السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (اليوفا) في مواجهة أندية دوري السوبر الأوروبي وعلى رأسها ريال مدريد، ليصبح سان جيرمان عدوا للنادي الملكي حيث ترددت عبارة ”لن يذهب يورو واحد لباريس سان جيرمان“ عدة مرات في فالديبيباس في الأسابيع الأخيرة مما يؤكد انتقال مبابي للنادي الملكي مجانا.

ويعتبر رفض مبابي المستمر لتجديد عقده انتصارًا لريال مدريد الذي يعد الأيام لوصول لاعبه الجديد الذي سيبلغ 23 عامًا فقط مجانا للنادي.

مبابي: لن أنضم لريال مدريد في يناير.. سأنهي الموسم في باريس سان جيرمان (فيديو) https://t.co/1aQ2H8aQKL pic.twitter.com/X2XOfkP8Tc — إرم سبورت (@EremSports) December 28, 2021

باريس سان جيرمان لا يستسلم ولكن؟

من جانبه يواصل باريس سان جيرمان الاعتقاد بأن تجديد عقد مبابي ممكن، على الرغم من أنه يستسلم بشكل متزايد لخسارة اللاعب، حيث قال المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو في مقابلة مؤخرا إن النادي يستعد لما قد يحدث، مدركًا أنه لن يكون أمامهم خيار سوى قبول قرار اللاعب.

حتى الآن رفض مبابي عرض التجديد في مناسبتين: الأخيرة خلال الصيف، كما اعترف ليوناردو نفسه لصحيفة ”ماركا“ مع نهاية فترة الانتقالات الأخيرة بتدهور العلاقة بين الناديين بعد الموقف غير المرن من باريس بعدم الاستماع إلى عرض ريال مدريد بشأن الاعب.

وفي باريس يعتبرون أن المعركة مع ريال مدريد 50٪ على الرغم من أن هذا ينطوي على مخاطر كبيرة بفقدان مبابي رغم حرص الإدارة القطرية للنادي على الإبقاء على اللاعب حتى إقامة كأس العالم في الدوحة بين نوفمبر وديسمبر 2022، وهذا يعني عمليا أن اللاعب سيبقى في باريس حتى 30 يونيو من ذلك العام، بمشروع يضمنه له ألا يفوته قطار ريال مدريد لكن يصعب تحقيق ذلك على أرض الواقع.

مبابي يركز على الملعب

أظهر مبابي احترافية كبيرة منذ بداية هذا الموسم، حيث يخوض المباريات وكأن شيئا لم يحدث الصيف الماضي. لم تتحقق رغبته في ترك باريس سان جيرمان والانتقال لريال مدريد لكنه استمر في القيام بعمله بالتدريب واللعب وتسجيل الأهداف وكان نموذجا في سلوكه ومرجعًا لزملائه في الفريق.

وكان المهاجم الشاب صادقا للغاية مع المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عند عودته من الإجازة الصيفية. وأعرب عن رغبته في عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان. هذا الاعتراف لا يعني أن مبابي تراخى أو تكاسل في أي لحظة. على العكس من ذلك ، كان الفرنسي بجانب مديره الفني وساعده في مواقف صعبة كثيرة.

ومن المسلم به أن المعركة خسرها باريس سان جيرمان بعدما أصبح اللاعب حراً بالفعل في التوقيع لريال مدريد، ولكن في باريس لم يتم اعتبار ذلك أمرًا مفروغًا منه، حيث قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية الأسبوع الماضي إن مبابي لن يتخذ أي قرار بالانتقال لريال مدريد والتوقيع له أو تجديد عقده مع سان جيرمان إلا بعد المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويدرك اللاعب أنه سيكون من غير المريح جدًا، بالنسبة له، أن يلعب من أجل حلم كل باريس بالفوز بلقب دوري الأبطال الذي طال انتظاره، مع توقيع اتفاق يقضي بانتقاله إلى ريال مدريد في نهاية الموسم. إضافة إلى ذلك، لم يعترض النادي الملكي على رغبة اللاعب هذه، طالما أنه لن يغير رأيه.