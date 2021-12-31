الصحف الرياضية: مبابي حر.. موراتا الرقم 9.. وميندي حالة فريدة (صور)

شكلت حالات فيروس كورونا الجديدة في أندية إسبانيا واكتشاف حالات في أندية الدوري الإيطالي وفوز مانشستر يونايتد على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز وتصريحات روميلو لوكاكو حول عدم سعادته في تشيلسي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف ببقاء يوم على دخول كيليان مبابي الفترة الحرة من عقده ورغبة برشلونة التعاقد مع ألفارو موراتا واقتراب عثمان ديمبلي من مغادرة الفريق وتألق فيرلاند ميندي في ريال مدريد وأخبار سوق الانتقالات وتأجيل كأس السوبر الإيطالي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لاعبة الجمباز العالمية الأمريكية سيمون بايلز وكتبت: ”أيقونة الرياضة العالمية سيمون بايلز: الدرس الذي تعلمناه في 2021“.

كما تحدثت عن اهتمام برشلونة بألفارو موراتا وكتبت: ”برشلونة يذهب نحو موراتا“.

الصحيفة اهتمت بفيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد وكتبت: ”فيرلاند ميندي اللاعب الذي لا يمكن تعويضه: حالة فريدة“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت: ”ثلث الدوري الإسباني خارج المنافسة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات برشلونة و إصابات فيروس كورونا المتزايدة في صفوف اللاعبين وكتبت: ”إمكانية ألفارو موراتا“ و“عثمان ديمبلي تقريبا خارج برشلونة“ و“3 حالات جديدة بفيروس كورونا في برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة برشلونة أمام باسكونيا في الدوري الأوروبي لكرة السلة وكتبت: ”انتهاء سلسلة 9 انتصارات متتالية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اختيار القراء لأليكسيا بوتياس لاعب برشلونة كشخصية سنة 2021 وكتبت: ”أليكسيا شخصية سنة 2021“.

الصحيفة اهتمت برغبة برشلونة في التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس المعار من أتلتيكو مدريد وكتبت: ”ألفارو موراتا قلب الهجوم الذي يرده تشافي هيرنانديز“.

كما اهتمت بعودة لقاءات الدوري الإسباني بمواجهة فالنسيا وإسبانيول.

أس

ركزت الصحيفة على دخول كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفترة الحرة من عقده بعد يوم واحد وكتبت: ”كيليان مبابي حر“.

الصحيفة تحدثت عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ألفارو موراتا وكتبت: ”موراتا الرقم 9 الذي اختاره تشافي“.

الصحيفة اهتمت بضرب فيروس كورونا فريق أتلتيكو مدريد وكتبت: ”سيميوني و4 لاعبين يصابون بفيروس كورونا، كوكي وغريزمان وجواو فيليكس وهيريرا“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي بشأن عدم سعادته في الفريق وكتبت: ”نجم تشيلسي يفجر الصدمة“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي 3/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”قطعة حلوى تصنع في عيد ميلاد السير فيرغيسون“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وكتبت: ”رودجرز: أخشى أن يؤدي جدول اللقاءات المضحك لإنهاء مسيرة اللاعبين للأبد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على المرشح الأوفر حظا لتدريب موناكو وكتبت: ”كليمونت في الصدارة بموناكو“.

كما اهتمت بفريق تروا وكتبت: ”انتهت بين باتليس وتروا“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات والنجوم الذين يدخلون الفترة الحرة من عقودهم وبإمكانهم التوقيع مع فريق جديد، وكتبت: ”من كيسي لمبابي صفقات من ذهب، أنسيني نعم لتورونتو“.

كما تحدثت عن أخبار الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة، وكتبت: ”ديبالا مقابل موراتا: يوفنتوس لا يكفي“.

الصحيفة اهتمت بحالات فيروس كورونا في أندية الدوري الإيطالي، وكتبت: ”أوسمين حالة إيجابية لفيروس كورونا و28 حالة في الدوري الإيطالي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات صفقة انتقال ماورو إيكاردي ليوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس وإيكاردي: الهداف الصحيح“.

كما تحدثت عن البلجيكي روميلو لوكاكو وتصريحاته الأخيرة بشأن عدم سعادته في تشيلسي، وكتبت: ”لوكاكو: إنتر ميلان في قلبي وسأعود“.

الصحيفة اهتمت بمصير كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان، وكتبت: ”تأجيل كأس السوبر الإيطالي“.