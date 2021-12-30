يوفنتوس وإنتر ميلان يطالبان بتأجيل مباراة كأس السوبر الإيطالي

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، أن يوفنتوس وإنتر ميلان يريدان تأجيل مباراة كأس السوبر الإيطالي.

ووفقا لموقع ”فوتبول إيطاليا“ نقلا عن مصادر فإن يوفنتوس وإنتر ميلان طلبا تأجيل مواجهة كأس السوبر الإيطالي حتى نهاية الموسم بعد أن تم تخفيض سعة التواجد الجماهيري في الملعب إلى 50 ٪.

بعد التراجع عن إقامتها في السعودية.. ميلانو تستضيف كأس السوبر الإيطالي https://t.co/PUn5N6VhfG pic.twitter.com/zXPrYBP22q — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2021

وتم تقليص السعة الجماهيرية في الملاعب من 75 % إلى 50 %، بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا، ما تسبب في فوضى مع إيقاف 8 أندية إيطالية مبيعات التذاكر الخاصة بالمباريات المقبلة.

ووفقا للموقع فإنه من المنتظر أن يخسر يوفنتوس وإنتر ميلان نحو 1.5 مليون يورو من الإيرادات، بسبب خفض السعة الجماهيرية للنصف.

وكانت مباراة كأس السوبر الإيطالي تقام في أغسطس قبل بدء الموسم مباشرة، لكن تم تغيير موعد لعبها إلى ديسمبر أو يناير، حيث تقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان يوم 12 يناير على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

وقال موقع ”فوتبول إيطاليا“ إن يوفنتوس وإنتر ميلان اتفقا على أنهما يريدان تأجيل مباراة كأس السوبر الإيطالي حتى نهاية هذا الموسم.

ويشارك إنتر ميلان في مباراة كأس السوبر الإيطالي بصفته بطلا للدوري الإيطالي موسم 2020/2021، في حين فاز يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا.

يشار إلى أن يوفنتوس فاز بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر الإيطالي بعد تفوقه 2/0 على نابولي، علما أن يوفنتوس أكثر من توج باللقب برصيد 9 ألقاب، مقابل 7 لميلان، و5 لكل من لاتسيو وإنتر ميلان، في حين نال كل من لاتسيو وروما لقبين لكل منهما، بينما نال نادي بارما وفيورنتينا وسامبدوريا لقبا لكل منها.

وفي آخر 10 مباريات بين يوفنتوس وإنتر ميلان فاز يوفنتوس 6 مرات، في حين فاز إنتر ميلان مرة وحيدة، وتعادلا في 3 مرات.

وسيلتقي يوفنتوس وإنتر ميلان في أبريل المقبل في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

التخلص من كولوسيفسكي

في سياق متصل قالت صحيفة ”لاستامبا“ الإيطالية إن يوفنتوس يريد بيع اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي في السوق الشتوي في يناير 2022، الذي يجد صعوبة في اللعب مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو آليغري.

وأضافت أن الللاعب يمتلك بعض العروض من الدوري الإنجليزي وبالتحديد توتنهام هوتسبير وآرسنال.