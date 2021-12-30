الصحف الرياضية: كورونا يكسر برشلونة.. ورامزي يساوي أكثر من كريستيانو رونالدو

شكل تأثير انتشار فيروس كورونا على الأندية ولقاءات كرة القدم والحضور الجماهيري في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وأخبار سوق الانتقالات، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتصريحات رئيس أتليتيكو مدريد حول ضرورة تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، وفشل مفاوضات تجديد عقد عثمان ديمبيلي، والسنة السحرية لكريم بنزيما، وتألق المنتخب الإسباني للسيدات في كرة القدم خلال سنة 2021.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد وكتبت :“ إنريكي سيريزو : بالنسبة لاقتصاد النادي ، من الضروري أن نتواجد في دوري أبطال أوروبا ”.

كما تحدثت الصحيفة عن ضرب فيروس كورونا لكل من برشلونة وريال مدريد اللذين أعلنا عن عدة إصابات وكتبت :“ فيروس كورونا لا يغفر لأحد ”.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا للسيدات في سنة 2021 وكتبت :“ العلامة الكاملة من الانتصارات سجل 72 هدفا ولم يتلق أي هدف ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في برشلونة وكتبت :“ فيروس كورونا يكسر برشلونة ”.

كما تحدثت عن تطورات تجديد عقد عثمان ديمبيلي ومفاوضات برشلونة مع مدافع تشيلسي الدولي الإسباني سيزار أزبيليكويتا وكتبت :“ اتفاق مبدئي بين برشلونة وأزبيليكويتا “ و “ إحساس سيئ بعد اجتماع حول تجديد عقد ديمبيلي“.

الصحيفة اهتمت بقرار تقليص سعة الملاعب وكتبت :“ السلطات تقلص نسبة حضور الجماهير في الملاعب إلى 75 في المئة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع لاعبة التنس الإسبانية غاربين موغوروزا وكتبت :“ غابرين موجوروزا : أثق كثيرا في نفسي“.

الصحيفة اهتمت بضرب فيروس كورونا لريال مدريد وبرشلونة وكتبت :“برشلونة وريال مدريد في الحجر“.

كما اهتمت بتطورات تجديد برشلونة عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي وكتبت :“ تجديد عقد عثمان ديمبيلي يتعقد : الاجتماع فشل ”.

آس

ركزت الصحيفة على انتشار فيروس كورونا في صفوف لاعبي الدوري الإسباني وقرار السلطات الصحية بتقليص سعة الحضور الجماهيري في الملاعب وكتبت :“ حالة طوارئ فيروس كورونا “ و ”تشافي يفقد 6 لاعبين بسبب فيروس كورونا أمام ريال مايوركا وكورتوا فينيسيوس جونيور وفالفيردي وكامافينغا حالات إيجابية في ريال مدريد “ و “ وزارة الصحة تقلص الحضور الجماهيري إلى 75 في المئة ”.

الصحيفة اهتمت بالفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وكتبت :“ السنة السحرية لكريم بنزيما“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات الشتوي في الدوري الفرنسي وكتبت :“ اتجاهات شتاء 2022 ”.

كما اهتمت الصحيفة بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على لقاءات كرة القدم الفرنسية وكتبت :“ فيروس كورونا : لقاءات في كأس فرنسا والدوري الفرنسي مهددة ”.

الصحف الإيطالية

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو لاعب روما وكتبت :“ روما والمنتخب الإيطالي يراهنان على موهبته “ و “ سنة زانيولو ”.

الصحيفة تحدثت عن قرار الحكومة الإيطالية حول الحضور الجماهيري في الملاعب وتقليصه إلى 50 في المئة.

الصحيفة اهتمت بمستقبل نجم وعميد نابولي أنسيني وكتبت :“ لكن أمريكا الشمالية لا تناسبه ”.

كما اهتمت بإنتر ميلان وكتبت :“ ستاروس رئيس الصحة يريد إنتر ميلان الأمريكي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الويلزي ارون رامزي لاعب يوفنتوس الذي يستعد للرحيل وكتبت: ”يساوي أكثر من كريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت بالبوسني إيدين دجيكو مهاجم روما وكتبت :“ دجيكو : الرقم القياسي الذي لا يتوقعه“.

كما اهتمت بقرار الحكومة الإيطالية حول الحضور الجماهيري في الملاعب وكتبت :“ سعة الملاعب تنخفض إلى 50 في المئة“.