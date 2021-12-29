رغم الانتقادات.. تدشين تمثال ذهبي لكريستيانو رونالدو في إحدى المستعمرات البرتغالية السابقة بالهند (صور)

وصل تكريم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الهند، حيث أقيم له تمثال ذهبي جديد على بُعد 5700 ميل من إستاد أولد ترافورد.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إنه الكشف عن تمثال حجري للنجم البرتغالي البالغ عمره 36 عامًا في مدينة كالانغيُت الهندية في ولاية غوا، التي كانت إحدى المستعمرات البرتغالية السابقة في الهند.

وقد ذكرت صحيفة ”التايمز“ الهندية أن التمثال تم تشييده لإلهام الجيل القادم من لاعبي كرة القدم، حيث نشر وزير غوا مايكل لوبو لقطات للتمثال على حسابه في موقع تويتر وعلق على الصور قائلا ”من أجل حب كرة القدم، وبناءً على طلب شبابنا، وضعنا تمثال كريستيانو رونالدو في الحديقة لإلهام شبابنا للارتقاء بكرة القدم إلى مستويات أعلى، تشرفت بافتتاح تجميل المساحات المفتوحة والمناظر الطبيعية والحدائق مع الممشى“.

كما قال لوكالة الأنباء الهندية ”هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها تمثال كريستيانو رونالدو في الهند، هذا ليس سوى إلهام لشبابنا، إذا كنت تريد الارتقاء بكرة القدم إلى مستوى آخر فهذا ما سيتطلع إليه الفتيان والفتيات الصغار، حيث يلتقطون صورًا ذاتية (سيلفي) مع التمثال ويستلهمون اللعب من رونالدو“.

ومع ذلك، أثار التمثال جدلًا بين السكان المحليين، حيث لوح البعض بأعلام سوداء بجانبه، في حين يعتقد رئيس منتدى مدينة كالانغيُت بريماناند ديفكار أنه كان ينبغي تكريم لاعبي كرة القدم المحليين بدلاً من رونالدو.

وقال لصحيفة ”نافيند تايمز“: ”هناك الكثير من لاعبي كرة القدم العظماء من كالانغيُت مثل برونو كوتينيو ويولاندا دي سوزا، الذين جلبوا أمجاد الهند من خلال لعب كرة القدم على المستوى الدولي، لماذا لم يتم تشييد تماثيل لهم؟ إنهم من كالانغيُت، لماذا تم نصب تمثال للاعب برتغالي“.

وكانت ولاية غوا الواقعة غرب الهند مستعمرة للبرتغال، لكنها استقلت منذ 60 عامًا.

وهذا التمثال يضاف إلى عدة تماثيل تمت إقامتها لمهاجم مانشستر يونايتد، إحداها تمثال نصفي غريب الشكل وأثار الكثير من الانتقادات في مسقط رأسه في مدينة ماديرا في البرتغال.

وقد تم كشف النقاب عن التمثال النصفي في عام 2017، ولكن كان لا بد من إعادة تصميمه بعد أن تعرض للسخرية والانتقادات بسبب عدم شبهه برونالدو.