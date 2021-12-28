الصحف الرياضية: "قنبلة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة".. ومبابي يتفوق على ميسي وبنزيما

شكل اجتياز فيران توريس الفحص الطبي في أفق انضمامه لبرشلونة، وجوائز غلوب سوكر في دبي التي توجت كليان مبابي وكريستيانو رونالدو وروبيرت ليفاندوفسكي ودوناروما وبونوتشي ومانشيني وأليكسيا بوتياس بجوائز الأفضل في سنة 2021، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات دييغو سيميوني حول وضعية أتلتيكو مدريد، وأخبار سوق الانتقالات وإصابات فيروس كورونا في برشلونة، وكارلوس سانز متسابق الفورمولا وان، وطرد أولمبيك ليون وباريس إف سي من كأس فرنسا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد وكتبت :“ دييغو سيميوني : نحن عنيدون وما زلت أؤمن ”.

كما اهتمت الصحيفة بجوائز غلوب سوكر التي أقيمت في دبي وكتبت :“ كليان مبابي أفضل لاعب في السنة متفوقا على ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما “ و “ جائزة مارادونا : ليفاندوفسكي “ و “ جائزة أفضل هداف في التاريخ : كريستيانو رونالدو “ و “ أليكسيا بوتياس أفضل لاعبة في السنة ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على اجتياز فيران توريس الاختبار الطبي في أفق الإعلان عن انتقاله رسميا لبرشلونة يوم الثلاثاء، وكتبت :“ تشافي هيرنانديز يحصل على نجمه الكبير ”.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت :“ داني ألفيس ولينغيت مصابان بفيروس كورونا “ و “ برشلونة يفكر في التعاقد مع غايا خلال فترة الانتقالات الصيفية ”.

كما اهتمت بجوائز غلوب سوكر وكتبت :“ أليكسيا بوتياس أفضل لاعبة في العالم للسنة ”.

كما تحدثت عن انتقال رافينيا لريال سوسيداد وكتبت :“ رافينيا ينتقل لريال سوسيداد معارا من باريس سان جيرمان ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إصابة لينغيت وداني الفيس لاعبي برشلونة بفيروس كورونا وكتبت :“ طاعون ”.

كما تحدثت عن تطورات توقيع فيران توريس مع برشلونة بعد اجتياز الفحص الطبي وكتبت :“ تعاقد متقطع ”.

الصحيفة اهتمت بخبر اقتراح كريستيانو رونالدو على برشلونة وكتبت :“ قنبلة : كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة ”.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع الإسباني كارلوس سانز متسابق الفورمولا وان وكتبت :“ أفضل من فيراري لا يوجد ”.

كما تحدثت عن اجتياز فيران توريس الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله لبرشلونة وكتبت :“ في انتظار قرار مانشستر سيتي ”.

الصحيفة اهتمت بجوائز غلوب سوكر في دبي وكتبت :“ كليان مبابي وأليكسيا بوتياس يتألقان في دبي ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على استبعاد أولمبيك ليون وباريس إف سي من كأس فرنسا بعد أحداث الشغب بين الجماهير خلال لقائهما وكتبت :“ الطرد من كأس فرنسا“.

الصحيفة اهتمت بجوائز أفضل الرياضيين في فرنسا وعودة القضاة للملاعب.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إمكانية ضم يوفنتوس للاعبه السابق الفرنسي بول بوغبا وكتبت :“ يوفنتوس – بول بوغبا : لأنك تستطيع ”.

كما اهتمت الصحيفة بجوائز غلوب سوكر وتتويج كل من الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما أفضل حارس وليوناردو بونوتشي أفضل مدافع وروبيرتو مانشيني أفضل مدرب وكتبت :“ انتصار عالمي ”.

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لوسيانو سباليتي مدرب نابولي وكتبت :“ سباليتي الأفضل ”.

كما تحدثت عن تطورات تجديد عقد باولو ديبالا في يوفنتوس وكتبت :“ يوفنتوس – ديبالا : هناك خطر ”.

الصحيفة اهتمت بتتويج مدرب ولاعبي منتخب إيطاليا وكريستيانو رونالدو في جوائز غلوب سوكر واللقاء الفاصل المتوقع بينهما في تصفيات كأس العالم وكتبت :“ كريستيانو رونالدو ومانشيتي هناك بالفعل لقاء فاصل ”.

كما اهتمت بتعادل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل وكتبت :“ كريستيانو رونالدو يختفي وكافاني ينقذ مانشستر يونايتد“.