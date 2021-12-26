ماركا: لابورتا مهووس بمنع انتقال هالاند إلى ريال مدريد

تحت عنوان ”لابورتا مهووس بمنع انتقال هالاند إلى ريال مدريد“، أبرزت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في تقرير لها، يوم الأحد، الرغبة القوية التي يسعى لها خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لإيقاف انتقال هالاند إلى الغريم ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”مع اقتراب عام 2022 يعد مستقبل لاعبي كرة القدم الواعدين، أمثال الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند، من أكثر الأمور المرتقبة في عالم كرة القدم“.

وأوضحت أن ”انتقال مبابي لريال مدريد بات الأقرب أكثر من أي وقت مضى، في ظل انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل، ويخشى رؤساء كبار أندية أوروبا الأخرى، أن ينتقل معه إلى (الميرنغي) النجم النرويجي هالاند“.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن هذا الأمر يقلق خوان لابورتا، إذ إن رئيس برشلونة يستهدف بدوره إعادة تدعيم صفوف ”البلوغرانا“ ويأمل في ألّا تزداد الفجوة الفنية ما بين الغريمين في الموسم المقبل.

ويسعى لابورتا لتعزيز صفوف برشلونة المتعثر حاليا، لا سيما بعد رحيل نجمه ليونيل ميسي الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان.

🔥🔥🔥 La obsesión de Laporta es lograr que Haaland no fiche por el Real Madrid https://t.co/QpwQD6LFwg te lo cuenta @JfelixDiaz — MARCA (@marca) December 26, 2021

وفي إطار سعيه لضم هالاند، اجتمع لابورتا منذ أيام مع وكيل أعماله مينو رايولا، لبحث إمكانية انتقال لاعب بروسيا دورتموند لصفوف البارسا، وهو أمر لم ينفه وكيل اللاعبين الشهير، كما أقر لابورتا في اجتماعات مختلفة مع إدارته، بأنه يرغب في أن يحول بأي شكل من الأشكال دون انتقال هالاند إلى ريال مدريد، لا سيما وأنه ينزعج بالفعل من التفكير في رؤية مبابي يقود هجوم ”الملكي“ بجانب كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، حيث سيصبح الفريق قوة لا يمكن إيقافها لسنوات.

وشددت الصحيفة، أن ”لابورتا يبحث عن شكل أو صيغة محتملة لمحاولة ضم مهاجم وهداف بروسيا دورتموند والذي واصل تحطيم الأرقام التهديفية خلال عامين في ألمانيا“.

وكانت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، ذكرت أخيرا أن هناك 3 أندية كبرى مستعدة لدفع الشرط الجزائي مقابل الحصول على صاحب الـ21 عامًا، وهي ريال مدريد، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ورغم ارتباط هالاند بعقد مع النادي الألماني حتى 2024، إلا أنه يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل بداية من العام المقبل نظير 75 مليون يورو.

وتألق هالاند بقميص دورتموند منذ الانضمام للنادي في يناير 2020، إذ سجل معه من وقتها 79 هدفا خلال 76 مباراة بمختلف البطولات، فيما صنع 27 هدفا لزملائه.

وفتح وكيله رايولا الباب أخيرا أمام أكبر الأندية الأوروبية للتحرك نحو المهاجم الشاب، أملا في إقناع دورتموند بالتخلي عنه مبكرا.