ذا صن: آرسنال يضع المغربي يوسف النصيري على رأس قائمة مختصرة لتعويض أوباميانغ

يستعد آرسنال لإبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ يوم السبت المقبل، حيث يسعى للتعاقد مع أحد المهاجمين ووضع قائمة مختصرة من ثلاثة مهاجمين على رأسها المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

وأشارت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إلى أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية وضع قائمة مختصرة للمهاجمين من ثلاثة لاعبين على رأسهم المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية؛ نظرا لأنه بديل أرخص من دوسان فلاهوفيتش ودومينيك كالفيرت- لوين.

#إشبيلية_ريال_سوسييداد ⚽️🔥 ⚽️🥅 وقع يوسف النصيري على الهاتريك الأول له مع إشبيلية في جميع المسابقات 💪، والثاني شخصياً له بعد أن وقع على ثلاثية مع ليغانيس أمام ريال بيتيس في العاشر من شباط/فبراير عام 2019.#إشبيلية #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/HgGmpZMCo3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2021

ووضع آرسنال مهاجمه الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ في قائمة الراحلين عن النادي بعد تجريده من شارة القائد ويرتبط بالفعل بالانتقال إلى برشلونة أو يوفنتوس.

ويعاني أوباميانغ، الذي وقع عقدا جديدا لثلاث سنوات مع النادي اللندني العام الماضي، هذا الموسم، وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز كان آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أمام أستون فيلا.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما تعرض لعقوبات في السابق بسبب مخالفات انضباطية، حيث استبعده أرتيتا من مواجهة غريمه توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن الموسم الماضي.

⚽️🥅 المغربي 🇲🇦 يوسف النصيري يفتتح التسجيل ويعلن عن ثالث أهدافه في الليغا هذا الموسم#الدوري_الاسباني | #اشبيلية_اسبانيول#LaLiga pic.twitter.com/faQlZLZ1Re — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2021

وفي هذه الأثناء، ينتهي عقد المهاجمين ألكسندر لاكازيت وإيدي نكيتياه الصيف المقبل؛ ما يجعل آرسنال في حاجة ماسة للتعاقد مع أحد المهاجمين.

ووضع إيدو مدير التعاقدات في آرسنال مهاجم فيورنتينا فلاهوفيتش ومهاجم إيفرتون كالفيرت- لوين (24 عاما) في قائمة مختصرة إلى جانب النصيري، لكن بعد إنفاق أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي باتت فرصة الدولي المغربي أكبر؛ لأنه الأرخص سعرا بين المهاجمين الآخرين في القائمة.

وذكرت شبكة ”ESPN“ أنه تم بالفعل التركيز على التعاقد مع النصيري الذي يمثل خيارا أرخص بكثير من كل من فلاهوفيتش وكالفيرت- لوين.

ودفع فيورنتينا 68 مليون جنيه إسترليني للنجم الصربي فلاهوفيتش، في حين أن كالفرت- لوين لن يكون رخيصا أيضا؛ نظرا لخبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بأقدام فلاهوفيتش وجافي وتاديتش.. ميسي وكريستيانو رونالدو يخسران عدة أرقام قياسية https://t.co/VdMSLN3jzO pic.twitter.com/PLKW7BoI3A — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

مع ذلك، تقدر قيمة النصيري، المنضم لتشكيلة المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2022، بأكثر من 36 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ”transfermarkt“ المتخصص في أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات.

وسجل اللاعب المغربي الدولي البالغ من العمر 24 عاما 24 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي، وساعد إشبيلية على احتلال المركز الرابع في الدوري الإسباني، لكنه سجل ثلاثة أهداف فقط منذ الصيف الماضي.

وأثرت الإصابة على أداء النصيري هذا الموسم، حيث خاض 10 مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم، لكن لا يمكن إنكار موهبته، وفي الوقت ذاته وضع رفض فلاهوفيتش تمديد عقده مع فيورنتينا المهاجم الصربي في مرمى العديد من الأندية، ومنها آرسنال.

ويتنافس آرسنال مع توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد للتعاقد مع فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا البالغ من العمر 21 عاما، وفي الوقت نفسه تم ربط كالفيرت- لوين أيضا بالانتقال إلى استاد الإمارات.