ترتيب أفضل 100 لاعب في 2021.. محمد صلاح ثالثا.. ليفاندوفسكي في المركز الأول.. وميسي ثانيا

اختارت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أفضل 100 لاعب في عام 2021، وتصدر الترتيب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وتم اختيار القائمة المعلنة من طرف صحيفة ”الغارديان“ من طرف أكثر من 200 لاعب سابق ومدربين وأيضا من صحفيين من جميع أنحاء العالم.

وكان ليونيل ميسي قد توج بالكرة الذهبية 2021 التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ على حساب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، فيما حل المصري محمد صلاح في المركز السابع، في مفاجأة كبيرة لأغلب متتبعي كرة القدم.

وفي باقي ترتيب العشرة الأوائل حل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في المركز الرابع في ترتيب الصحيفة البريطانية، والإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي في المركز الخامس، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في المركز السادس.

وجاء الهولندي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في المركز السابع، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الثامن، والفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي في المركز التاسع، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في المركز العاشر.

محمد صلاح يتلقى ضربة قاسية قد تؤثر على تجديد عقده مع ليفربول https://t.co/u5icri38Q5 pic.twitter.com/gjw7I8C6Wm — إرم سبورت (@EremSports) December 24, 2021

وضمن لائحة أفضل 100 لاعب في العالم بحسب الصحيفة البريطانية حل المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان في المركز الـ38، والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي في المركز الـ60.

وضمت قائمة أفضل 100 لاعب بحسب ”الغارديان“ 99 لاعبا ينشطون في الدوريات الأوروبية ولاعبا واحدا يلعب في أمريكا الجنوبية هو مهاجم ريفربليت الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي حل في المركز الـ91، وهو مطلوب من عدة أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ضربة قاسية

وكان محمد صلاح قد تلقى ضربة قاسية قد تؤثر على مفاوضاته مع ليفربول بشأن تجديد عقده، بعد عدم التصويت لصالحه للانضمام إلى قادة الفريق، بعد تصويت فاز فيه الحارس البرازيلي أليسون، ولاعبون آخرون، لينضموا إلى مجموعة القادة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يبتعد عن منافسيه https://t.co/XuzlnTFoD1 pic.twitter.com/0u5ltP8ynG — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

وكشف أليسون أن زملاءه في الفريق صوتوا له ليكون من بين مجموعة قادة ليفربول حيث كان يرتدي شارة القيادة في آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا.

وصوّت الفريق لإضافة أليسون، وترينت ألكسندر- أرنولد، وآندي روبرتسون، إلى ثلاثي قيادة الفريق الحالي المكون من: جوردان هندرسون، وجيمس ميلنر، وفيرجيل فان دايك، ليغيب صلاح عن القادة.