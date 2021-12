بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم كريستيانو رونالدو

قال جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس السابق، إن الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ”فقد هويته الجماعية“ بعد ضم كريستيانو رونالدو في 2018.

وأحرز رونالدو، الذي عاد إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم، 101 هدف في 135 مباراة مع يوفنتوس، ونال لقب الدوري مرتين، لكن الفريق فشل في عبور دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم مع المهاجم البرتغالي.

Two years since Cristiano Ronaldo selfishly took a cross off a teammate’s head and shinned it past Buffon, the massive fraud pic.twitter.com/WRlOXSLRFf

— Si Lloyd (@SmnLlyd5) April 3, 2020