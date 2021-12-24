بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم كريستيانو رونالدو

قال جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس السابق، إن الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ”فقد هويته الجماعية“ بعد ضم كريستيانو رونالدو في 2018.

وأحرز رونالدو، الذي عاد إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم، 101 هدف في 135 مباراة مع يوفنتوس، ونال لقب الدوري مرتين، لكن الفريق فشل في عبور دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم مع المهاجم البرتغالي.

Two years since Cristiano Ronaldo selfishly took a cross off a teammate’s head and shinned it past Buffon, the massive fraud pic.twitter.com/WRlOXSLRFf — Si Lloyd (@SmnLlyd5) April 3, 2020

ورحل بوفون عن يوفنتوس، الصيف الماضي، ليعود إلى بارما الذي بدأ معه مسيرته قبل نحو عقدين من الزمن.

ولعب بوفون موسم 2018/2019 مع باريس سان جيرمان ونال لقب الدوري الإيطالي عشر مرات.

وأبلغ بوفون شبكة ”تي.يو.دي.إن“ الأمريكية: ”يوفنتوس أتيحت له فرصة الفوز بدوري الأبطال في الموسم الأول لرونالدو عندما كنت مع باريس سان جيرمان، لكني لم أفهم ماذا حدث“.

وأضاف: ”عندما عدت للعب مع رونالدو لعامين كانت الأمور تسير على ما يرام، لكن أعتقد أن يوفنتوس فقد هويته“.

A touching moment between legends as Cristiano Ronaldo pays respect to Gianluigi Buffon 👏 pic.twitter.com/o50NofBVto — Soccer AM (@SoccerAM) April 12, 2018

وتابع بوفون: ”بلغنا نهائي دوري الأبطال في 2017؛ لأننا كنا نملك خبرة كبيرة، لكن فوق كل هذا كنا وحدة واحدة وكانت هناك منافسة على جميع المراكز في تشكيلة قوية. فقدنا ذلك مع رونالدو“.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري هذا الموسم متأخرا بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان حامل اللقب.

ويستضيف يوفنتوس منافسه نابولي في السادس من يناير كانون الثاني عند استئناف البطولة بعد العطلة الشتوية.

وفي أكتوبر الماضي أكد ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، أن فريقه اعتمد بشكل مبالغ فيه على كريستيانو رونالدو في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وقال بونوتشي في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس إيطاليا“: ”الأمر حقيقي بالتأكيد، هذا ما قلناه جميعا، في الماضي الحديث فقدنا شخصية يوفنتوس“.

دوشان فلاهوفيتش يقترب من تحطيم رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي https://t.co/4CHGxUcP56 pic.twitter.com/PDcP66PXtI — إرم سبورت (@EremSports) December 19, 2021

وأضاف: ”نحن جميعا نلعب مع بطل عظيم ونريده أن يؤدي بشكل جيد، لذا ربما فقدنا الرغبة في المعاناة والتضحية بأنفسنا؛ لأننا افترضنا أنه (رونالدو) سيسوي المسألة بنفسه“.

واختتم بونوتشي: ”المدرب قام بعمل جيد حقا لإعادة هذه الروح والتواضع، ونحن جميعا نعمل سويا الآن لتحقيق النتائج“.

وكان رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد صيف 2021، بعد 12 عاما من رحيله عنه.