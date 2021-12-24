الصحف الرياضية: الأولاد الذهبيون لبرشلونة.. صقيع حول ديبالا.. وأفضل وسط في العالم (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات الشتوية القادمة ومصير عدة لاعبين أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس والفرنسي عثمان ديمبلي في برشلونة ولائحة اللاعبين المطلوبين في أندية إيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحيفة بخطر فيروس كورونا على لقاءات البوكسينغ داي في إنجلترا وبداية عملية خروج عدة لاعبين في برشلونة ولقاءات الدوري الأوروبي في كرة السلة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع ألبيرتو غينيس البطل الأولمبي، وكتبت: ”ألبيرتو غينيس: بابا نويل من ذهب“ و“ليلة الأحلام“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وتصريحات كارلو أنشيلوتي، وكتبت: ”ريال مدريد: سوف نلعب كما نحن“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على سيسكا موسكو في الدوري الأوروبي لكرة السلة رغم إصابة أغلب لاعبيه بفيروس كورونا، واهتمام نيوكاسل يونايتد بلاعب أتلتيكو مدريد وكتبت: ”نيوكاسل يريد كيران تربيير“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي في برشلونة، وكتبت: ”التجديد نعم“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار سوق انتقالات برشلونة، وكتبت: ”فيران توريس مهاجم ماركة تشافي“ و“برشلونة يبدأ عملية الخروج“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات البوكسينغ داي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”البوكسينغ داي في خطر بسبب فيروس كورونا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نجوم برشلونة الشباب، وكتبت: ”إيريك غارسيا وبيدري وجابي وأنسو فاتي ونيكولاس، هم قادة برشلونة الجديد“ و“الأولاد الذهبيون“.

كما تحدثت عن تصريحات بيب غوارديولا بشأن رحيل لاعبه فيران توريس لبرشلونة، وكتبت: ”غوارديولا يبارك صفقة برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الإسباني أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”هيريرا: مبابي سيكون أفضل لاعب في العالم، حاليا ميسي هو الأفضل“.

أس

ركزت الصحيفة على حوارها مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وكتبت: ”كارلو أنشيلوتي: كريم بنزيما أفضل مهاجم في العالم“ و“كاسيميرو وكروس ومودريتش أفضل وسط في العالم“.

كما تحدثت عن تهنئة فلورنتينو بيريز لجماهير الفريق بالأعياد، وكتبت: ”فلورنتينو بيريز: نريد الاستمرار في الاستمتاع بانتصارات جديدة وألقاب جديدة“.

الصحيفة اهتمت باقتراب فيران توريس من برشلونة، وكتبت: ”برشلونة: فيران توريس يقترب أكثر“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وسوق الانتقالات، وكتبت: ”هيريرا هو المفتاح، مرشح للرحيل من أجل التعاقد مع لاعبين جدد“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على غضب المدربين من اللعب في ظروف صحية سيئة بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على لقاءات الأعياد، وكتبت: ”غيض الأعياد“.

كما اهتمت بتصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حول التغييرات الخمسة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على وضعية فريق أولمبيك ليون المتراجع هذا الموسم ومصير مدربه الهولندي بيتر بوس، وكتبت: ”مع ثقة الرئيس“.

كما اهتمت بفوز فريق ليون فيلوريان الفرنسي على فينرباتشي التركي في الدوري الأوروبي لكرة السلة، وكتبت: ”نهضة مبهرة“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات الأندية الإيطالية ومصير عدة لاعبين، وكتبت: ”الصقيع حول باولو ديبالا: شكوك يوفنتوس حول تجديد عقده“ و ”إنسيني: تورونتو هو جدي“ و ”إنتر ميلان يرغب في بريمير ونابولي يحاول مع كومبولا وروما، فلوران غريليتش“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات الشتوية القادم وارتباط الأندية الإيطالية بعدة لاعبين، وكتبت: ”سوق انتقالات الأعياد“.

الصحيفة اهتمت بالمخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، وكتبت: ”أقل زلاتان المزيد من النقاط“.