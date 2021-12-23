بيليه يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو اليوم الخميس أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي عانى لأشهر من مشاكل صحية غادر المستشفى.

وأضاف المستشفى في بيان أن ”المريض حالته مستقرة وسيواصل علاجه من ورم القولون الذي تم اكتشافه في سبتمبر“.

وكان بيليه (81 عاما) المتوج بكأس العالم ثلاث مرات خضع لعملية جراحية لاستئصال الورم في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقضى نحو شهر تحت الرعاية لكنه أدخل مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو مرة أخرى أول ديسمبر الجاري، لاستكمال العلاج.

بيليه يكشف آخر تطورات حالته الصحية https://t.co/V6J9Aq2Smh pic.twitter.com/leJapbAqtL — إرم سبورت (@EremSports) November 17, 2021

وعانى بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة إذ يعاني من مشاكل وألم متكرر في الفخذ بعد جراحة خضع لها ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

وقال المستشفى بعد العملية إن بيليه لا يزال بحاجة للخضوع للعلاج الكيميائي، بعد العملية الجراحية.

يذكر أن بيليه، البالغ 81 عاما، دخل مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في 31 أغسطس الماضي، عقب اكتشاف ورم في القولون خلال الفحوصات الروتينية.

ولم يظهر بيليه كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.

وكتب بيليه عبر ”إنستغرام“: ”منذ أن غادرت المستشفى في 30 سبتمبر، تلقيت جرعات صغيرة من العلاج الكيميائي في إطار برنامج العلاج، اليوم أنا في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث أتلقى آخر جرعة في 2021“.

وأضاف بيليه: ”سأستغل هذه الفرصة للخضوع لمجموعة جديدة من الفحوص، لذا سأبقى هنا لبضعة أيام، لا تقلقوا، أنا أستعد لموسم العطلات“.

وبدا بيليه متفائلا في مقاطع فيديو تم تصويرها خلال تعافيه في سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، وقال عبر حسابه على تويتر الشهر الماضي إنه ”بخير“ ويشعر بتحسن في ”كل يوم“.