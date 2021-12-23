على رأسهم مبابي وديبالا.. تشكيلة مرعبة متاحة مجانا بداية من الأسبوع المقبل (صورة)

يمكن لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز أو أي أندية أخرى في العالم التعاقد مع بعض من أفضل لاعبي العالم مجانا، بداية من أول يناير/كانون الثاني المقبل، مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إنه اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني، لن تحتاج الأندية إلى قبول عرض لبدء التفاوض مع اللاعبين الذين دخلوا الأشهر الستة الأخيرة من عقدهم، حيث إنه إذا انتهت المفاوضات لاتفاق يمكن توقيع العقود التي سيبدأ تنفيذها في أول يوليو/تموز 2022.

ومن الأمثلة الحديثة على صفقة كهذه رحيل آرون رامسي من آرسنال إلى يوفنتوس، والتي تم حسمها قبل نهاية موسم 2018-2019 قبل أن ينتقل بالفعل مع بداية فترة الانتقالات الصيفية.

وإذا تخيل البعض أنه لن يُسمح للكثير من المواهب بالوصول إلى الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم، فسيكون ذلك خطأ تماما، حيث سيكون لاعبون مثل كيليان مبابي وباولو ديبالا متاحين مجانا الأسبوع المقبل.

ويوجد أيضا الكاميروني أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام الذي سيتاح مجانا، وكذلك زميله المغربي نصير مزراوي أحد أبرز المدافعين في الجانب الأيمن.

وقد يختار رينيلدو الحائز على لقب الدوري الفرنسي مغادرة ليل، بينما يبدو أن مسيرة نيكلاس سولي في بايرن ميونخ قد اقتربت من نهايتها. وتراجع دور أليسيو رومانيولي قائد ميلان منذ وصول فيكايو توموري إلى سان سيرو.

ولا يزال قائد كرواتيا لوكا مودريتش لاعبا رائعا في سن 36 عاما، وقد يفكر في خوض تحد أخير بعد عشر سنوات في ريال مدريد، خاصة وأن النادي الملكي يجدد عقده سنويا، في حين أن فرانك كيسي زميل رومانيولي في ميلان قد يكون جاهزا للرحيل بعد أن ارتبط بالانتقال لمانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

ويعتبر عثمان ديمبلي هدفا لنيوكاسل يونايتد بعد انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في وقت سابق من العام الحالي، لكن برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية متفائل بأنه يمكنه الاتفاق على تمديد عقد الجناح الفرنسي.

وقد يترك لورنزو إنسيني أخيرا نابولي نادي الصبا من أجل تحدٍ جديد بعدما بلغ من العمر 30 عاما، بينما يبدو أن ديبالا وافق شفهيا على تجديد عقده مع يوفنتوس، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن لم يتم توقيع أي شيء حتى الآن.

ويبدو أن مبابي سيترك باريس سان جيرمان بالتأكيد؛ مما يعني أن أندية البريميرليغ قد تخسر المعركة أمام ريال مدريد الذي تقدم بعرضين بالفعل، الموسم الماضي، رفضهما النادي الباريسي، لذلك يسعى النادي الملكي للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي مجانا، بداية من يناير المقبل.