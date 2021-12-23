الصحف الرياضية: دوري كريم بنزيما.. يوفنتوس يحصل على هداف.. وهروب إنتر

شكل فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو، وهزيمة أتلتيكو مدريد أمام غرناطة في الدوري الإسباني وتعادل باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وتعزيز إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على تورينو العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بقرب إعلان برشلونة تعاقده مع فيران توريس واقتراب يوفنتوس من التعاقد مع مهاجم هداف وتطورات عودة أنسو فاتي للعب مجددا برفقة برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-1 على أتلتيك بلباو في لقاء مقدم عن الدوري الإسباني وتألق كريم بنزيمة بتسجيله هدفين وكتبت ”مضاد للفيروس “ و “ بنزيما يجعل ريال مدريد متصدرا أكثر بالفوز في سان ماميس رغم غياب 11 لاعبا ”

كما تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام غرناطة 2-1 في لقاء مؤجل عن الدوري الإسباني وكتبت ”أعياد ميلاد مريرة ”.

الصحيفة اهتمت باقتراب فيران توريس من برشلونة وكتبت ”فيران توريس على بعد خطوة، مانشستر سيتي وافق على عرض برشلونة ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب برشلونة من إعلان التعاقد رسميا مع فيران توريس لاعب مانشستر سيتي وكتبت ”تعاقد“.

كما تحدثت عن أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب الغائب بسبب الإصابة وكتبت ”أنسو فاتي لن يأخذ عطلة أعياد الميلاد ليتمكن من العودة للعب في يناير ”.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت ”بنزيما يجد حلولا للقاء في 3 دقائق ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرب إعلان برشلونة تعاقده رسميا مع فيران توريس من مانشستر سيتي وكتبت ”التعاقد مع فيرلان توريس مغلق“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو 2-1 في لقاء مقدم وهزيمة أتلتيكو مدريد أمام غرناطة 2-1 في لقاء مؤجل عن الدوري الإسباني وكتبت “ ثنائية لبنزيما في 3 دقائق “ و “ الهزيمة الرابعة على التوالي لأتلتيكو مدريد ”.

كما اهتمت بمستقبل عثمان ديمبيلي في برشلونة وكتبت ديمبيلي لوكيل أعماله: تفاوض للتجديد“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-1 على أتلتيك بلباو في لقاء مقدم عن الدوري الإسباني وتألق كريم بنزيما وكتبت ”دوري كريم بنزيما ”

الصحيفة تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام غرناطة 2-1 في لقاء مؤجل عن الدوري الاسباني وكتبت ”أزمة أتلتيكو مدريد تصبح عملاقة“.

كما اهتمت بقرب انتقال فيران توريس لبرشلونة وكتبت ”فيران توريس سيوقع لبرشلونة إن وافق تيباس“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك مارسيليا أمام ستاد ريمس 1-1 ولوريان أمام باريس سان جيرمان 1-1 في الدوري الفرنسي وكتبت “ باييت إنه هدية “ و “ إيكاردي يصوب الرأس ”.

الصحيفة اهتمت بتهمة جديدة بالاغتصاب للفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي الموجود في السجن وكتبت “ بنجامين ميندي متهم بجريمة اغتصاب جديدة ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج لقاءات الدوري الإيطالي والتي شهدت فوز إنتر ميلان على تورينو 1-0 وميلان على أمبولي 4-2 وهزيمة نابولي أمام وكتبت “ إنتر ميلان يدوس على السرعة، ميلان وحده يقاوم وفاز على إمبولي 4-2، نابولي يسقط أمام سبيزيا ”

كما اهتمت بفوز لاتسيو على فينيزيا 3-1 وتعادل روما أمام سامبدوريا 1-1 وكتبت ”لاتسيو سوبر، بيدرو هداف على طريقة إيموبيلي “ و “ مورينيو يخدع أمام سامبدوريا ”

الصحيفة اهتمت بأمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون وكتبت “ كأس أفريقيا الكاف يتحدى : سيلعب ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على تورينو 1-0 وابتعاده في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي وكتبت ”هروب إنتر ميلان ولكن ماذا تورينو ”.

كما تحدثت عن سوق انتقالات يوفنتوس والبحث عن هداف وكتبت ”يوفنتوس يحصل على هداف مفجر“.

الصحيفة اهتمت بفوز ميلان على إمبولي 4-2 وهزيمة نابولي أمام سبيزيا 1-0 وكتبت ”ميلان هنا مجددا وسبيزيا كبير ”.